ایرانگردی ریزگردهای عربی/ گرد و غبار بر چهره قم نشست

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غباری که از روزهای ابتدایی امسال از کشور عراق مهمان ناخوانده بسیاری از شهر‌های ایران شده است بالاخره به قم رسید تا این شهر نیز مانند برخی دیگر از شهرهای کشور تنگی نفس را تجربه کند.



مسئول آزمایشگاه محیط زیست استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان وجود ذرات گرد و غبار در هوا گفت: با توجه به آمار، گرد و غبار فضای قم را فراگرفته است.



اسماعیل احمدی‌زاده با اشاره به اینکه استاندارد وجود گرد و غبار در هوا ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب است بیان داشت: تا ساعت ۹ صبح امروز بر اساس شاخص‌های به دست آمده میزان گرد و غبار هوای قم ۳۶۲ میکرو گرم بر مترمکعب است که با توجه به این مقدار میزان گردو غبار در هوای قم بیشتر از حد استاندارد است.

وی با بیان اینکه این مقدار نسبت به روز گذشته کاهش داشته است، عنوان کرد: دیروز بیشترین میزان گردو غبار هوا ۵۲۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده است که این مقدار در ۹ صبح امروز به ۳۶۲ میکروگرم بر متر مکعب رسیده است.



وی ادامه داد: اما این مقدار می‌تواند دچار نوسان شود و افزایش و یا کاهش داشته باشد.



بیماران قلبی در خانه بمانند



همچنین دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد با اعلام اینکه وضعیت آلودگی هوای قم در شرایط هشدار است از سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی خواست که به علت شدت آلودگی از منزل خارج نشوند.