همایش پدران آسمانی در انتظار پیام رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور نظری فرد روز دوشنبه در نشست خبری همایش پدران آسمانی با بیان اینکه این همایش روز چهارشنبه 25 خرداد ماه از ساعت 17 تا 19 در تمامی گلزارهای شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود، گفت: در تهران دیدار با پدران آسمانی در روز پنجشنبه در بهشت زهرا(س) و گلزارهای شهدا برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با هدف ایجاد زمینه مناسب برای بهبود رابطه فرزندان شاهد با مجاهدت پدرانشان، ارتقای جایگاه و نقش فرزندان شاهد در جامعه، ایجاد هسته اولیه از فرزندان شاهد برای حل مشکلات جامعه ایثارگری شناسایی نیروهای نخبه شاهد و همچنین فعال سازی و ارتقاء بهره مندی از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگزار می‌شود.

نظری اظهار داشت: بیش از 200 هزار فرزند شاهد در کشور هستند که 50 درصد آنها افرادی توانمند و نخبه‌اند ولی نبود NGOها و سازمانهای مردم نهاد قوی موجب شده تا دست آنها در دست هم قرار نگیرد و از تواناییهای آنها به درستی استفاده نشود.

عضو شورای مرکزی جشن دیدار با پدران آسمانی از ثبت قانونی این ستاد با رویکرد فرهنگی در قالب NGO خبر داد و افزود: امیدواریم این سازمان غیردولتی بتواند دغدغه‌های فرزندان شاهد را برطرف کند.

وی با بیان اینکه هر سال رئیس جمهور پیامی برای آغاز جشن دیدار با پدران آسمانی تقدیم می‌کرد، گفت: امسال هنوز این پیام به دبیرخانه ارسال نشده است.

نظری از وزارت کشور خواست تا شرایطی را ایجاد کند تا در تمامی شهرستانها و استانها نمادی در قالب بوستان یا میدان تحت عنوان پدران آسمانی نامگذاری شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا مشاوران امور ایثارگران در استانداریها و وزارتخانه‌ها برای را از دوش جامعه ایثارگری بردارند گفت: چون مشاوران مسئولان کارمند دولت هستند بیشتر به نفع دولت کار می‌کنند و مطالبات جامعه ایثارگری را رفع نمی‌کنند و تعاملات بیشتر به سمت دولتی شدن می‌رود.

سخنگوی ستاد جشن پدران آسمانی با دعوت از مقامات کشوری و لشکری برای حضور در این جشن، افزود: از تمامی همسران شاهد و فرزندانشان با ارسال کارت دعوت و پیام کوتاه در این همایش بزرگ دعوت شده است که بیان خاطرات همرزمان که اجرای سود ملی، متن پیام رئیس جمهور، پخش کلیپ، سخنرانی نماینده ولی فقیه، اجرای مولودی، بیان خاطره، اجرای مسابقه و تئاتر و دیگر برنامه‌های فرهنگی از مهمترین برنامه‌های این همایش است.