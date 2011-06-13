به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای نمایشهای "تیکیتاکا" و "ساعت صفر"به کارگردانی آتیلا پسیانی، که از روز سهشنبه سیزدهم اردیبهشت در تماشاخانه استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفتهاند، روز جمعه بیستوهفتم خرداد به پایان میرسد.
طراح، نویسنده و کارگردانِ هر دو نمایش، آتیلا پسیانی است. فاطمه نقوی مدیر اجرا، امیرحسین دوانی و ستاره پسیانی گروه کارگردانی، مرتضی اتابکی و مریم تختکشیان به عنوان عکاس با هر دو نمایش همکاری میکنند. آنکیدو دارش، مهندسی و طراحی تکنیک نمایش "تیکیتاکا" و طراحی صدای نمایش "ساعت صفر" را برعهده داشته است. آتیلا پسیانی در هر دو نمایش بازی و در نمایش "تیکیتاکا" خسرو پسیانی نیز او را همراهی میکند. همچنین خسرو پسیانی طراح تکنیک نمایش "ساعت صفر" نیز هست.
نمایش"تیکیتاکا" ساعت 18 و نمایش"ساعت صفر" ساعت 20 هر شب به جز شنبهها در تماشاخانه استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میروند. این دو نمایش شصت دقیقهای با زیرنویس انگلیسی اجرا میشوند.قیمت بلیت این نمایشها دوازده هزار تومان است. تماشاگرانی که در یک شب هر دو نمایش را تماشا کنند، میتوانند بلیت هر دو نمایش را بیست هزار تومان تهیه کنند.
نظر شما