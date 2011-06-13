700 هزار نفر در بخش معدن و صنایع معدنی اشتغال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه‌الله جعفری از صادرات بیش از 41 میلیون و 290 هزار تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 10 میلیارد و 321 میلیون دلار در سال 89 خبر داد و گفت: این میزان صادرات در مقایسه با سال قبل آن از نظر وزن و ارزش به ترتیب 4/28 و 23 درصد افزایش داشت.

صادرات یاد شده شامل چهار گروه محصولات معدنی، سنگ گچ، مروارید و سنگ‌های گرانبها و همچنین فلزات معمولی و مصنوعات بود. وی همچنین جایگاه جهانی بخش معادن و صنایع معدنی ایران را مهم خواند و افزود: ایران اکنون بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا، رتبه هفدهم تولید فولاد و رتبه شانزدهم تولید مس جهان را داراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، جعفری درباره مشارکت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی اظهار کرد: سهم حدود 32 درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور، 5/46 درصدی از صادرات صنعتی و معدنی، سهم بیش از 23 درصد از ارزش بازار بورس کشور و سهم حدود پنج درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور نشان از حضور فعال بخش معدن در اقتصاد کشور دارد.