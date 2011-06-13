افزایش بهره وری موقوفات همدان در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی افزود: بهره وری اوقاف همدان در سال گذشته رشد خوبی داشته و سازمان به لحاظ عملکردی در بین 10 استان برتر کشور قرار دارد.

صالحی با بیان اینکه سازمان باید درآمد خود را به میزان دو برابر افزایش دهد، گفت: اولویت های برنامه سال جهاد اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله امور اوقافی، بهره وری و افزایش در آمد موقوفات و موقوفه محوری براساس نیات واقف تنظیم شده است.

وی افزود: به روزنمودن مال الاجاره، تنظیم سند اجاره با متصرفان مشمول قانون ابطال، تکمیل و بهره برداری مناسب از سامانه جامع اطلاعات موقوفات و مشاوره و جهت دهی مردم به سمت وقف نوین بر اساس نیازهای روز از اولویت های برنامه اوقاف در سال جاری است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه همدان در بحث عمران و آبادانی بقاع متبرکه و مساجد نیز اظهار داشت: آبادانی بقاع متبرکه و مساجد، بقعه محوری با هزینه نمودن نذورات مردم در همان بقعه، تکمیل و بهره برداری مناسب از سامانه جامع اطلاعات بقاع متبرکه در بحث بقاع و اماکن متبرکه یکی دیگر از اهداف سازمان در سال جاری است.

صالحی گفت: توجه خاص به تدابیر مقام معظم رهبری بخصوص توسعه کمی و کیفی مسابقات و برنامه های قرآنی، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی،اعزام مبلغ به مناطق محروم در ایام فاطمیه، تابستان، ماه رمضان و محرم و صفر از دیگر برنامه های سازمان در حوزه فرهنگی است.

وی اولویت های اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان را در حوزه روابط عمومی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم در اداره موقوفات و بقاع، تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف برای عموم مردم به ویژه اصحاب وقف و تدوین نظام جامع اطلاع رسانی در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.