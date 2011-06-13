  1. بین الملل
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

سفیر سوریه در گفتگو با مهر :

آمریکا ایران و سوریه را نشانه رفته است/ غرب حقیقت را نمی بیند

سفیر سوریه در تهران با اشاره به کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت: هدف گیری سیاسی غرب و آمریکا علیه ایران و سوریه است.

"حامد حسن" سفیر سوریه در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارجاع پرونده هسته ای سوریه به شورای امنیت گفت: سوریه از زمانهای قدیم بر ایجاد منطقه ای عاری از سلاح هسته ای تاکید کرده است.

حامد حسن در ادامه گفت: با وجود اینکه تمام دنیا اعلام می کنند رژیم صهیونیستی دارای کلاهک های هسته ای است، اما غرب و آمریکا چشمان خود را به روی حقیقت بسته اند و به دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه تهمت می زنند که این اتهامات درست نیست.

وی افزود: غرب درحالی درصدد فشار بر ایران و سوریه است که این دو کشور معاهده ان پی تی را امضا کرده اند و به صورتی واضح با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می کنند و بارها بر ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای تاکید کردند.
 
 

