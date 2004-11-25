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۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۴

حسني مبارك:

پس از عرفات، نبايد به دنبال بهانه ديگري براي ركود روند صلح گشت

رئيس جمهور مصر گفت كه درگذشت عرفات به آن معني است كه ديگر هيچ بهانه اي براي تاخير در روند صلح خاورميانه نمانده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌ حسني مبارك درگفتگو با خبرنگاران افزود: برخي از طرفهاي سياسي از عرفات به عنوان بهانه اي براي ركود در روند صلح خاورميانه سوء استفاده كردند؛ پس از عرفات ديگر نبايد به دنبال بهانه هاي ديگري براي ادامه اين ركود بود.

رئيس جمهور مصر كه پس از ديدار با نخست وزير اسپانيا در مادريد سخن مي گفت، فلسطينيان را نيز به استفاده از تمام توان خود براي پيشرفت در روند صلح خاورميانه فراخواند.

وي ادامه داد: طرح نخست وزير ر‍‍ژيم صهيونيستي مبني بر خروج از نوار غزه جزئي از طرحي است كه همراه با كميته چهارجانبه براي خاورميانه ترسيم شده بود .
 كميته چهار جانبه متشكل از روسيه، آمريكا،‌ سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا سال گذشته ميلادي طرحي موسوم به نقشه راه را براي پايان بحران در اراضي اشغالي فلسطين مطرح كردند.

کد مطلب 133413

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