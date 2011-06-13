انقلاب بدون پسوند اسلامی معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد جواد ارسطا طی سخنانی با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی و برکات آن تصریح کرد: هر چند حفظ ارزش‌های انقلاب ارزشمند است اما نباید این امر باعث غفلت از اصول و ارزش‌های اسلام شود.



وی در ادامه ایران را کشور ائمه اطهار و مردمان آنرا پایبند به معارف اهل بیت (ع) دانست و اظهار داشت: هر چند امروز شیعیان وپیروان اهل بیت (ع) در سراسر جهان وجود داشته و زندگی می‌کنند ولی هیچ کدام از آن‌ها به اندازه ایران پایبند به اهل بیت نبوده و برای آن‌ها جانفشانی نمی‌کنند.



رئیس دانشگاه باقرالعلوم افزود: با توجه به اینکه ایران کشوری اسلامی بوده ومنتسب به اهل بیت (ع) است لذا باید شعایر اسلامی در آنجاری باشد و نسبت به ایام میلاد یا شهادت ائمه اطهار اهتمام ویژه شود.



وی با تاکید بر اینکه مسایل انقلاب در پرتو اسلام ارزشمند است، گفت: آنچه باعث شده تا امروز شاهد خیزش‌ها و انقلاب‌های اسلامی در دنیا باشیم، الگو گیری از انقلاب اسلامی ایران بوده است، لذا ما باید نسبت به احیای شعایر اسلامی بیشتر اهتمام ورزیم.



معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی، مصادف شدن برخی از اعیاد یا ایام سوگواری اسلامی با مناسبت‌های انقلاب را مد نظر قرار داد و ابراز داشت: امسال شاهد مصادف شدن یکی از مناسبت‌های اسلامی با یکی از مناسبت‌های انقلاب بودیم که متاسفانه در صدا وسیما آنطور که باید به این مناسبت اسلامی پرداخته نشد و شایسته بود که بیشتر به این امر توجه شود.



تامین نیازهای مردم هیچ منتی ندارد



وی در ادامه با اشاره به نامه ۵۹ نهج البلاغه افزود: دراین نامه مشخص می‌شود که نگاه اسلام به دنیا بگونه‌ای است که آنرا محل استقرار ندانسته بلکه محل آزمون می‌داند بنابر این نباید به آن دل بست و سعی کرد از هر لحظه آن برای اخرت توشه‌ای جمع اوری کرد



معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی تاکید کرد: از جمله پیامدهای فراغت و بی‌کاری در دنیا تاسف خوردن بر نتیجه‌ای است که در روز قیامت از فراغت عاید می‌شود تا چه برسد به اینکه انسان وقت خود را در دنیا صرف گناه و حرام کند.



رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) ادامه داد: در این نامه ذکر شده است که انسان وظیفه دارد از حق و حقیقت در هر حال دفاع کند وآنرا از واجبات بداند



وی تصریح کرد: با مطالعه این فرمایش حضرت علی (ع) به وضوح دریافت می‌شود که حکومت اسلامی حکومت مردمی است و حاکم وظیفه دارد با تمام توان خودش در راه تامین مصالح مردم حرکت کند و در این راه هیچ منتی بر مردم ندارد چون ثواب این عمل که خدا به حاکم می‌دهد بسیار بیشتر از مشقتی است که حاکم درراه تامین مصالح مردم تحمل می‌کند



نگاه به "رعیت" تغییر کند



وی در ادامه با اشاره به برخی از نکاتی که در این بخش از نهج البلاغه آمده گفت: از دیگر نکات این حدیث استفاده از کلمه "رعیت" است.



ارسطا ادامه داد: کلمه رعیت از اصطلاحات بسیار زیبای اسلامی است که متاسفانه امروز بار منفی پیدا کرده است، امروز بسیار ی از مردم فکر می‌کنند رعیت یعنی افرادی مظلوم در برابر ارباب‌ها، در صورتیکه در اسلام منظور از رعیت مردمانی هستند که حاکم موظف است مصالح آن‌ها را تامین و حال آن‌ها را رعایت کند، لذا باید بار منفی از این کلمه زدوده شود.