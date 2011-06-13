رقابت 38 فیلم کوتاه داستانی در جشنواره فیلم پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتخاب کارشناسان منتخب شورای برگزاری جشنواره، از میان 308 فیلم کوتاه داستانی رسیده به دبیرخانه، 38 اثر در این دوره از جشنواره فیلم پلیس به بخش مسابقه راه یافته که به رقابت خواهند پرداخت. اسامی برگزیدگان نهایی این دوره از جشنواره توسط هیات داوران این بخش در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.

آثار انتخاب شده عبارتند از"تماس تلفنی" محمدحسین مختاریه، "رقص در غبار" امید وفایی، "فرشتگان روی آسفالت" بهمن شهروان، "جدال پنهان" بیژن موسوی کاشانی، "دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد" بابک امینی، "یکی از آن بالا تو را می‌بیند" افشین رضایی، "هیچکس حرفی نزد" راحیل بوستانی، "جنگل" نیما عباس‌پور، "فرش‌ها و آدم‌ها" مجید پیل‌افکن،"شیشه‌های بخار گرفته" افشین عامریان، "سمفونی کلاغ‌ها" محمدباقر جعفرزاده، "تاج خروس" آیدا پناهنده،"بازگشت" مسعود محمدیو و"خانه کاغذی" ابوالفضل مرادی.

"پانسمان" امید عبدالهی، "دو کارگردان با یک بلیط" ایمان قائمی، "زندگی نقطه سرخط" بهار روحانی، "فقط با یک اس ام اس" مهدی حیدری، "تعمید" محمد میرعلی اکبری، "مرگ شیشه‌ای" سیدمحسن رویان حسینی، "مگاپیکسل" مهسا بنوفاطمه، "بهار اندک" روح الله بهرامی، "بی‌سر و صدا" محمد حمزه ای، "آن زن آمد" ابوالفضل کریمی اصل، "ذهن‌های آشفته" دلاور دوستانیان، "ضد نور" کاوه سجادی حسینی و "مستقیم- انتها" مجید حقیقی از دیگر این آثار این بخش است.

از دیگر آثار این بخش می توان به "چشم انداز مه آلود" زهرا عبداللهی خراطی، "سرخ و سفید و آیینه" نسرین پیران، "بابا کمک" اردلان ملک زاده، "جرم" سید مهدی حسینی، "زرد هم رنگ قشنگیست" ناصر قائدی، "تناوب" مهدی فرد قادری، "کائنات به دوربین مدار بسته مجهز می باشد" محمدهادی محمودیان، "شاید ما مقصریم" بنیامین اثباتی، "چهار راه" حسن ابوالحسنی، "بازی دزد و پلیس" بهمن دادفر، "اجسام از آنچه می بینید به شما نزدیکترند" نوید سجادی حسینی اشاره کرد.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با رویکرد پلیس، سینما، پیشگیری اجتماعی توسط معاونت ناجا 11 تا 14 تیر ماه برگزار می‌شود و برگزیدگان هر بخش در سینما فلسطین به نمایش در می‌آیند.