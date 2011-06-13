راه مقابله با جریان انحرافی وحدت حول محور ولایت فقیه است

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عبرت های فتنه 88 گفت: بزرگترین عبرتی که از اتفاقات و حوادث سال 88 می توانیم بگیریم این است که باید همواره حول محور ولایت فقیه حرکت کنیم.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان با بیان اینکه همه ما باید از حرکت مردم ایران و مردم دنیا عبرت بگیریم، افزود: در حالی که در بیشتر کشورهای خاورمیانه و آفریقا مردم بدنبال تغییر نظام خود هستند مردم کشورمان با اتحاد و همبستگی به دنبال حمایت از جمهوری اسلامی هستند و به جای تغییر به دنبال تایید نظام می باشند.

وی تصریح کرد: اگر همه مسئولان حول محور ولایت حرکت می کردند مملکت به اینجا نمی رسید.

بیادی به شباهتهای جریان فتنه و جریان انحرافی در کشور اشاره و تاکید کرد: جریان انحرافی و عوامل فتنه 88 متعلق به دو گروه افراطی بودند و این گروههای افراطی همواره کشور را با چالش روبرو کرده اند و اگر این افراط ها کنار گذاشته شود و کشورمان در آرامش به بسر ببرد، می توانیم کشوری پیشرفته و توسعه یافته شویم.

دبیر کل جمعیت آبادگران جوان در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین عامل مقابله با جریانات انحرافی همبستگی و وحدت حول محور ولایت فقیه و قانون مداری است.

