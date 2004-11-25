يك عضو هيات ايران: اروپا برخلاف توافق پاريس همچنان در صدد توسعه گستره تعليق است

يك عضو هيات ايران مستقر در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار اعزامي مهر به وين افزود: جنجال اروپا و رسانه هاي غربي در مورد نامه اخير ايران به آژانس براي فعاليت در بخشهاي تحقيقاتي و اختصاص چند عدد سانتريفيوژ به اين منظور آنهم با نظارت بازرسان و تحت پادمانهاي موجود، در حالي است كه در متن توافق پاريس ابدا چنين موافقتي احصاء نشده است.

وي گفت: در موافقتنامه پاريس دقيقا ذكر شده است كه اين تعليق "داوطلبانه و در جهت اعتماد سازي " بوده و " شامل تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري و مشخصا : توليد و واردات سانتريفوژهاي گازي و قطعات آنها‏، مونتاژ ‏، نصب ، آزمايش و كار كردن سانتريفوژهاي گازي ، هرگونه اقدام براي جداسازي پلوتونيوم و يا ساخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم و كليه آزمايش ها يا توليد در هر تاسيسات تبديل اورانيوم " خواهد بود.

بنابر اين تعليق مربوط به عمليات منجر به غني سازي و يا بازفرآوري و به همراه گردش مواد است و در كليه مذاكرات، موافقتنامه امضا شده پاريس و نامه هاي اخير ايران به آژانس هيچگاه تعليق فعاليتهاي مربوط به تحقيق و توسعه علمي تكنولوژي هسته اي ذكر نشده است.