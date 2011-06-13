دکتر محمد علی آذرشب درمورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری به مخاطبان عام توسط رسانه‎ها گفت: حقیقت آن است که بیشتر رسانه‎های همگانی امروزه مخاطبانشان و خطابشان با چشم انسانهاست. آنقدر صحنه سازی و تصویر سازی حساب شده می‎کنند که گویا بر جنگ روانی استوار شده‎اند.آنها دیگر فرصت فکر کردن از مخاطبانشان را هم گرفته‏اند و به نظر می‎رسد این کاردر جهان توسط صهیونیستها صورت می‎گیرد. آنها چشم و احساسات مخاطبانشان را آنقدر هدف می‎گیرند که فکر کردن از آنها را اغماض کرده و گرفته‏اند. آنها قدرت تفکر وفعال شدن فکر مخاطب را سلب می‎کنند.

مشاور امور بین الملل وزیر ارشاد درمورد اینکه چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال آرای ژرف به مخاطب عام دچار عوام زدگی نشویم اظهارداشت: باید یک کار حساب شده و فوق العاده سنگینی کرد یعنی از همان هنرهایی که آنها برای مخاطبان خودشان متوسل می‎شوند از همانها برای ایجاد تفکر عمیق در مخاطب بهره برد و استفاده کرد. رسانه‏ها آنقدر امروزه زیاد شده‏اند که بر افکار مردم مسلط شده‏اند و قدرت تفکر کردن را از آنها گرفته‏‎اند. آنها آنچنان احساسات را هدف گرفته و چشمها را خیره کرده که باعث فریب چشمی در مخاطب می‎شوند.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری رادر باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف بر مخاطب عام را مهم می‎دانید همچنین تصریح کرد: تاملات نظری در این خصوص بسیار ضروری و مهم است، همانطور که گفتم باید با یک صورت هنری و فنی و استفاده از همه امکانات و از همین رسانه‏ها برای ایجاد تفکر درمردم اقدام کرد.

آذرشب یادآورشد: در بعضی از جاهای دنیا افراد مخلص این کار را می‎کنند برای مثال آقای هیکل نویسنده و متفکر مصری چندی پیش اذعان داشت که رسانه‎های ما دنبال وحدت نیستند و پراکندگی درمیان مسلمانان را ترویج می‎دهند، وی ایجاد تفکر از سوی رسانه‏ها در مردم را پی‎گیری می‎کرد.