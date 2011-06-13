دکتر محمد علی آذرشب درمورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری به مخاطبان عام توسط رسانهها گفت: حقیقت آن است که بیشتر رسانههای همگانی امروزه مخاطبانشان و خطابشان با چشم انسانهاست. آنقدر صحنه سازی و تصویر سازی حساب شده میکنند که گویا بر جنگ روانی استوار شدهاند.آنها دیگر فرصت فکر کردن از مخاطبانشان را هم گرفتهاند و به نظر میرسد این کاردر جهان توسط صهیونیستها صورت میگیرد. آنها چشم و احساسات مخاطبانشان را آنقدر هدف میگیرند که فکر کردن از آنها را اغماض کرده و گرفتهاند. آنها قدرت تفکر وفعال شدن فکر مخاطب را سلب میکنند.
مشاور امور بین الملل وزیر ارشاد درمورد اینکه چه راهکارهایی را باید اتخاذ کرد تا به هنگام انتقال آرای ژرف به مخاطب عام دچار عوام زدگی نشویم اظهارداشت: باید یک کار حساب شده و فوق العاده سنگینی کرد یعنی از همان هنرهایی که آنها برای مخاطبان خودشان متوسل میشوند از همانها برای ایجاد تفکر عمیق در مخاطب بهره برد و استفاده کرد. رسانهها آنقدر امروزه زیاد شدهاند که بر افکار مردم مسلط شدهاند و قدرت تفکر کردن را از آنها گرفتهاند. آنها آنچنان احساسات را هدف گرفته و چشمها را خیره کرده که باعث فریب چشمی در مخاطب میشوند.
رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه ضرورت تأمل نظری رادر باب راههای پیشگیری از انتقال ناقص آرای ژرف بر مخاطب عام را مهم میدانید همچنین تصریح کرد: تاملات نظری در این خصوص بسیار ضروری و مهم است، همانطور که گفتم باید با یک صورت هنری و فنی و استفاده از همه امکانات و از همین رسانهها برای ایجاد تفکر درمردم اقدام کرد.
آذرشب یادآورشد: در بعضی از جاهای دنیا افراد مخلص این کار را میکنند برای مثال آقای هیکل نویسنده و متفکر مصری چندی پیش اذعان داشت که رسانههای ما دنبال وحدت نیستند و پراکندگی درمیان مسلمانان را ترویج میدهند، وی ایجاد تفکر از سوی رسانهها در مردم را پیگیری میکرد.
