دایره ویژه وصول مطالبات بانکی در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار داشت: وصول مطالبات با اقدامات هماهنگ دستگاههای نظارتی و بانکها انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: سرمایه گذاران را از دست ندهید و از هر فرصتی برای جذب آنها با توجه به قابلیت های استان استفاده کنید.

قناعت تاکید کرد: بانکها با همکاری شورای نظارتی استان جهت وصول مطالبات خود تلاش کنند.

محمد تقی مشهدی، رئیس سازمان بازرسی کل استان نیز در این جلسه حضور نمایندگان سازمان بازرسی در کمیته های اعتباری را یک ضرورت دانست.



اکبری رئیس دیوان محاسبات گلستان نیز گفت: بانکها از هر منبعی که درآمد بدست می آورند با دستگاههای نظارتی همراهی کنند و اجازه بدهند که آنها وظایف خود را انجام دهند.



جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان با حضور اعضای شورای نظارتی استان در استانداری گلستان برگزار شد.



