مهرداد لاهوتی به خبرنگار مهر گفت: برخلاف نظر مخالفان طرح ادغام سازمان گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این پیشنهاد کاملا تخصصی و غیر سیاسی است، پیشتر هم این سازمان زیر نظر وزارت ارشاد بود و اقدامات زیرساختی و مهمی که برای این حوزه انجام شده در آن مقطع بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر و با جدا شدن سازمان گردشگری از وزارت ارشاد و از زمانی که این نهاد زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت کرد، متاسفانه در این حوزه شاهد رشد قابل توجهی نبوده‌ایم، می‌توانیم به هتل‌های تهران یا شهرهای دیگر سر بزنیم تا متوجه شویم در این دوره چند هتل ساخته شده؟ چه برنامه زیرساختی موفقی در این دوره انجام شده است؟

لاهوتی افزود: زمانی که سازمان گردشگری زیر نظر رئیس جمهوری باشد با توجه به اهمیت قوه مجریه و حوزه گسترده فعالیت‌های ایشان نمی‌توان توقع داشت که رئیس جمهوری پاسخ‌گوی اشتباههایی باشد که در سازمان گردشگری اتفاق می‌افتد با ادغام این دو نهاد وزیر مربوطه خود را موظف به پاسخ‌گویی می‌داند.

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح را 83 نماینده امضا کرده‌اند، این طرح به خاطر برخورد با اشخاص و افراد خاصی نیست، حتی مشخص نیست که در صورت پذیرفته شدن این طرح چه کسی وزیر می‌شود و پاسخ‌گویی درباره فعالیت‌های این دو نهاد را برعهده می گیرد، کشور ایران از نظر میراث فرهنگی در رتبه بالایی است اما صنعت گردشگری وضعیتی ناگوار دارد و ما نسبت به کشورهایی مانند ترکیه در این زمینه بسیار عقب هستیم.

وی ادامه داد: می‌توان با حفظ شئونات اسلامی و اصول فرهنگی ایرانی به عرصه گردشگری رونق داد، میراث فرهنگی که در آستانه نابودی است نجات داد و از صنعت گردشگری به نفع شکوفایی اقتصاد استفاده کرد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان به این اهداف و برنامه‌ها دست یافت، طرح ادغام به این دلیل ارائه شده است.