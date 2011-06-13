افزایش نارضایتی از عملکرد "اد میلی باند"/ تداوم سقوط حزب کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی موسسه یو گاو (YouGov) برای روزنامه ساندی تایمز نشان داد که بیش از نیمی از نمایندگان حزب کارگر از برنامه های "اد میلی باند" رهبر این حزب اطلاع ندارند و 41 درصد بر این باورند که انتخاب وی به عنوان رهبر حزب چپ گرای انگلیس تصمیمی اشتباه بود.

این نظرسنجی نشان داد که میلی باند در پی جلب حمایت اعضای حزب کارگر تنها هشت ماه پس از تصدی این پست است و برادر بزرگتر وی یعنی "دیوید میلی باند" وزیر خارجه سابق انگلیس گزارشات را درباره اعلام آمادگی برای رهبری این حزب قدیمی رد کرده است.

پس از انتشار گزارش روزنامه ایندیپندنت در این باره که دیوید منتظر لغزش بردار خود در پست رهبری حزب کارگر است تا به جای او رهبری این حزب قدیمی را برعهده می گیرد، دیوید این گزارش را تکذیب کرده و از برادرش حمایت کرد.

حزب کارگر در گذشته نیز وجود اختلاف نظر در میان چهره های سرشناس خود را تجریه کرده که مهمترین مورد آن اختلاف نظر میان "تونی بلر" نخست وزیر اسبق و "گوردون براون" نخست وزیر سابق انگلیس بود.