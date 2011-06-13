  1. استانها
ترانزیت از بندر لنگه 70 درصد افزایش یافت

بندرلنگه - خبرگزاری مهر: مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از این بندر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مکی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای امسال تاکنون 31 هزار و 298 تن کالای غیرنفتی از طریق بندر لنگه ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد یافته است.

وی گفت: در دوماهه ابتدایی سال جاری 147 هزا و 180 تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد که از این میزان 96 هزار و 43 تن تخلیه و مابقی بارگیری شد.

مکی زاده میزان صادرات غیرنفتی از این بندر را 29 هزار و 528 تن عنوان و عمده کالاهای صادر و ترانزیت شده را میوه و تره بار، خشکبار، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و خودرو اعلام کرد.

وی به کاهش 12 درصدی واردات از این بندر اشاره کرد و افزود: طی این مدت 59 هزار و 528 تن کالای غیرنفتی از طریق این بندر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش 12 درصدی برخوردار بوده است.

وی پیش بینی کرد: با توجه به موقعیت این بندر، در سال جاری شاهد افزایش صادرات و ترانزیت از طریق این بندر باشیم.

مکی زاده به فعالیت مسافری این بندر اشاره کرد و افزود: طی این مدت 34 هزار و 342 مسافر از طریق این بندر جابجا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است.

