22 هزار نفر در بهارستان سهمیه اشتغال دارند

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سهمیه 22 هزار نفری اشتغال در این شهرستان، امسال باید با تلاش و جهاد شبانه روزی، تحول عظیمی در ارتقا جایگاه امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، خصوصاً اشتغال جوانان در شهرستان تازه تأسیس بهارستان به وجود آورد.

وی به پروژه های در دست اقدام این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین پروژه های در حال اجرا، بهره برداری از درمانگاه پلی کلینیک تأمین اجتماعی در نسیم شهر است که به زودی به اتمام می رسد.

این مقام اجرایی ادامه داد: ساماندهی رودخانه شادچای نیز با توجه به جذب اعتبارات اولیه در حال انجام است و همچنین ساماندهی محور قدیم جاده ساوه و آماده سازی باند کندرو که به عنوان ورودی شهرستان بهارستان محسوب می شود، در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه هایی که جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در نظر گرفته شده، افزایش شعب بانک ها و خودپردازهاست.

چمن ورزشگاه نسیم شهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد

نوبخت افزود: در سفر استاندار تهران به شهرستان بهارستان برای چمن ورزشگاه فوتبال نسیم شهر، اعتبار مطلوبی در نظر گرفته شد که این پروژه تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی به دیگر پروژه های ورزشی بهارستان اشاره کرد و گفت: زمین سالن ورزشی بانوان در محدوده حصارک پایین تهیه شده و به زودی کلنگ می خورد و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان اضافه کرد: همچنین با حضور مدیر کل تربیت بدنی در این منطقه، لغو ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه برای بازگرداندن سالن های ورزشی از اجاره بخش خصوصی به ادارات تربیت بدنی و نیز استقلال ادارات تابعه در شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

اکثر زمینهای نسیم شهر اوقافی هستند

وی به اوقافی بودن اکثر زمینهای نسیم شهر اشاره کرد و یادآور شد: در بازدید استاندار و مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از شهرستان بهارستان، توافقات مطلوب جهت صدور اسناد اعیانی برای املاک اوقافی صورت گرفت.

این مسئول افزود: همچنین افزایش مدت اجاره نامه ها از سه سال به پنج سال، تخفیف 80 درصدی هزینه اوقاف برای بناهای زیر 100 متر، استقرار اداره اوقاف و امور خیریه در شهرستان، تجدید نظر در هزینه های کارشناسی و رسیدگی به وضعیت امامزادگان در این بازدید بررسی شد.