به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح بلوار الغدیر زنجان با بیان اینکه اراده دولت در توسعه عمران شهری است، افزود: دولت با توجه به دانش مدیریت مدیران بومی نیز توانسته در زمینه عمران شهری با برنامه ریزی‌های خاص و ویژه در زمینه عمران شهری تحول و پیشرفت چشمگیری را ایجاد کندید.

وی دانش مدیران بومی را در راستای توسعه عمران شهری مطلوب دانست و افزود: بهره گیری از دانش بومی توانسته در کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت نقش موثری داشته و کیفیت پروژه ها بالا رفته است.

وزیر کشور انسجام و وحدت بین مسئولان را عامل مهم در توسعه و پیشرفت همه کارها دانست و گفت:‌ انسجام و وحدت در استانها و در توسعه فعالیت‌های عمرانی و سایر بخش‌ها معجزه می‌کند و می‌تواند نقشی موثر در زمینه پیشرفت کارها داشته باشد که استان زنجان در این خصوص توانسته به گامهای مطلوب‌تری دست پیدا کند.

محمدنجار فضای ایجاد شده در توسعه عمران شهری را موجب رضایتمندی مردم دانست و گفت: خوشبختانه رضایتمندی ایجاد شده در خصوص توسعه عمران شهری و سایر بخش‌ها در حد بالایی است و خداوند نیز از این رضایتمندی و استقبال مردم از فعالیت‌ها رضایت دارد.

وی در ادامه قول داد نسبت به ارتقاء رتبه شهرداری زنجان اقدام کند.

گفتنی است پروژه بلوار الغدیر زنجان با دو میلیارد تومان اعتبار به طول دو هزار و 400 متر و 50 متر عرض صبح دوشنبه به طور رسمی ‌با حضور وزیر کشور افتتاح شد.

همچنین با حضور وزیر کشور کلنگ فاز دوم طرح ساماندهی زنجان رود به طول 6 کیلومتر و اعتبار 10 میلیارد تومان و تونل بعثت در دو فاز به طول 505 متر و عرض 18 متر و اعتبار 8 میلیارد تومان برای فاز اول را به زمین زد.