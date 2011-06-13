کشاورزان نمونه در دره شهر و آبدانان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه در شهرستان دره شهر برگزار شد، از 11 تولید کننده و بهره بردار نمونه بخش کشاورزی در دره شهر تقدیر شد.

فعالیت موفق و مستمر در زمینه باغداری، زراعت، دامپروری و تولید آبزیان از دلایل تقدیر از این افراد عنوان شده است.

امام جمعه دره شهر در این مراسم گفت: بهره برداری از روشهای نوین کشاورزی و فراهم کردن زیرساختها در توسعه بخش کشاورزی موثر است.

در شهرستان آبدانان هم از 10بهره بردار نمونه بخش کشاورزی این شهرستان تجلیل شد.

این افراد در زمینه مرتعداری، پرواربندی گوساله، تولید گوشت سفید فعالیت داشته اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان در این مراسم گفت: در هفته جهاد کشاورزی یک واحد مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای و دو طرح ایستگاه پمپاژ در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

عباس پیری افزود: سال گذشته 350 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرح های آب و خاک، باغبانی، زراعت و دامپروری مکانیزاسیون هزینه شده است.