به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شرکت بازرگانی آریا تراک قشم که حامی برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران بود قرار است برخی چهره های مطرح ورزشی کشور ساعت 10:30 دقیقه روز سه شنبه از آسایشگاه کهریزک بازدید کنند.

نیما نکیسا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، حنیف عمران زاده بازیکن تیم فوتبال استقلال، روح الله داداشی قهرمان مسابقات قویترین مردان ایران و ... از جمله این ورزشکاران هستند. ضمن اینکه مسئولان برگزاری این بازدید در تلاشند تا مقدماتی حضور علی پروین و مهدی مهدوی کیا را نیز فراهم کنند.