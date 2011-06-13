  1. ورزش
برخی ورزشکاران صبح فردا از آسایشگاه کهریزک بازدید می‌کنند

تعدادی از ورزشکاران رشته های مختلف روز سه شنبه در آسایشگاه کهریزک حضور پیدا خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت شرکت بازرگانی آریا تراک قشم که حامی برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران بود قرار است برخی چهره های مطرح ورزشی کشور ساعت 10:30 دقیقه روز سه شنبه از آسایشگاه کهریزک بازدید کنند.

نیما نکیسا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، حنیف عمران زاده بازیکن تیم فوتبال استقلال، روح الله داداشی قهرمان مسابقات قویترین مردان ایران و ... از جمله این ورزشکاران هستند. ضمن اینکه مسئولان برگزاری این بازدید در تلاشند تا مقدماتی حضور علی پروین و مهدی مهدوی کیا را نیز فراهم کنند.

