اجرای هفت نمایش در تالارهای مختلف/ تالار اصلی تئاتر شهر همچنان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از اوایل هفته میزبان آثار نمایشی جدید شده است. نمایش های جدید در تالارهای سایه، چهارسو و قشقایی روی صحنه رفته اند. اما هنوز نمایش تازه‌ای در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر جایگزین نمایش "نصرت خانم مادرم و نوروز" به کارگردانی امیر دژاکام که به تازگی به کار خود پایان داده نشده است.

در تالار چهارسو پس از پایان اجرای نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی مسعود دلخواه از امروز دوشنبه 23 خرداد میزبان نمایش "جیره بندی پر خروس برای سوگواری" به کارگردانی علی نرگس نژاد می‌شود. در این نمایش بازیگرانی چون پانته آ پناهی ها، هانیه توسلی و صابر ابر بازی می کنند. پریدخت عابدین نژاد طراح لباس و بهرنگ بقایی ساخت موسیقی این اثر نمایشی را برعهده دارند.

داستان نمایش حول زندگی پسری 23 ساله است که با مادرش زندگی می کند، بازیگران در این نمایش، با چالش کشیدن سوالی که از سوی پسر مطرح می شود، داستان نمایش را جلو می برند.

نمایش "جیره بندی پر خروس برای سوگواری" تا 24 تیرماه هر روز به جز شنبه ها ساعت 20 در تالار چهارسو روی صحنه است. نرگس نژاد پیش از این نمایش "جیره بندی ......"را در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه برده بود.

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر نیز از امروز23 خرداد میزبان نمایش "ماه زدگان" به کارگردانی بهرام تشکر و بازی بهنام تشکر، سام کبودوند و تینو صالحی شده است. "ماه‌زدگان" داستان آهنگسازی است که به دنبال برادر گمشده خود به شهری متروک وارد شده و با حوادث غیر طبیعی و جنون‌آمیزی روبرو می‌شود.



این نمایش در جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر اجرا شد و همچنین دو سال پیش در جشنواره سراسری تئاتر ماه به صحنه رفته بود که توانست جوایز اول کارگردانی، طراحی صحنه و بازیگری مرد را از آن خود کند.

نمایش "بادها برای که می وزند" نوشته و کارگردانی چیستا یثربی نیز از یکشنبه 22 خرداد در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است. حسن کشفی و سوسن پرور بازیگران این نمایش هستند. یثربی پیش از این قرار بود به جای این نمایش،" اتاق تاریک" را که در جشنواره بیست و نهم تئاتر روی صحنه برده بود، اجرا کند.

"بادها برای که می‌وزند" روایت دختری گم شده است و هیچکس نمی داند واقعیت چیست. آیا واقعاً از خانه فرار کرده است یا پدر و مادرش از خانه گریخته‌اند؟ آیا او آسیب رسان و عاصی است یا گذشته دردناک پدر و مادرش آنها را به موجوداتی آسیب‌رسان بدل کرده است؟ حقیقت کجاست؟ کدام نسل است که باید به یاری دیگری بشتابد؟ شاید این یک یاری دو سویه باشد اما چه کسی باید قدم اول را بردارد. این اثر نمایشی هر روز به جز شنبه ها ساعت 19:30 در تالار قشقایی تئاتر شهر میزبان علاقمندان است.

همچنین نمایش "سوکاریس" نوشته عباس عبدالله زاده و کارگردانی حمیدرضا فلاحی هم که از هفته گذشته اجرای خود را با بازی ملیحه کیا دربند سری ، امیر کربلایی زاده ، علیرضا ناصحی و ژاکلین آواره در کارگاه نمایش آغاز کرده بود ساعت 18 میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

نمایش‌های خیابانی "لحظه آخر" به کارگردانی نگین سرکانی و "یک قوری حرف دم نکشیده" به کارگردانی نرگس خاک کار هم ساعتهای 19 و 19:30 اجرا خواهند شد.

تماشاخانه ایرانشهر نیز به تازگی میزبان نمایش "گلن گری گلن راس" به کارگردانی پارسا پیروزفر شده است. این اثر نمایشی نوشته دیوید ممت نویسنده شهیر آمریکایی است و تا کنون جوایز بسیاری را از آن خود کرده است. هومن برق نورد، رضا بهبودی، سیاوش چراغی‌پور، مسعود میر طاهری، پوریا میاندهی و پارسا پیروزفر در این نمایش بازی می‌کنند.



این نمایشنامه توسط امید روشن ضمیر به فارسی ترجمه شده وداستان آن در شیکاگو - سال‌های آغازین دهه 1980 می‌گذرد. "گلن گری گلن راس" هر شب ساعت 19:45 دقیقه در تالار شماره یک مجموعه ایرانشهر میزبان علاقمندان است.

همچنین از بیست و هفتم خرداد اجرای نمایش‌های "تی‌کی‌تاکا" و "ساعت صفر" به کارگردانی آتیلا پسیانی، که از سیزدهم اردیبهشت در تماشاخانه‌ استاد سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر روی صحنه رفته‌اند، به پایان می‌رسد.

طراح، نویسنده و کارگردانِ هر دو نمایش، آتیلا پسیانی است. وی در هر دو نمایش بازی و در نمایش "تی‌کی‌تاکا" خسرو پسیانی نیز او را همراهی می‌کند. همچنین خسرو پسیانی طراح تکنیک نمایش "ساعت صفر" نیز هست. نمایش"تی‌کی‌تاکا" ساعت 18 و نمایش"ساعت صفر" ساعت 20 هر شب به جز شنبه‌ها در تماشاخانه‌ استاد سمندریان تماشاخانه‌ ایرانشهر روی صحنه می‌روند.