اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به گردشگری مذهبی کهک قم

هادی مظفر سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پتانسیل موجود در حوزه گردشگری مذهبی در بخش کهک ظرفیت بالایی دارد، عنوان کرد: امسال باهماهنگی اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اداره بنیاد شهید استان و سازمان شهرداریها و دهیاریها، 6 پروژه کمپینگ، آلاچیق، سرویسهای بهداشتی ، تعمیرات بقعه و پارکینگ، ساخت ضریح نقرهای و گلزار شهدا با رویکرد مذهبی و اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان در امامزاده هادی روستای وشنوه ظرف مدت 6 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: در سال گذشته اداره اوقاف و امور خیریه و سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان توجه ویژهای نسبت به تعمیرات امامزادهها در سطح روستاها داشتند، و با توجه به این که بخش کهک یک بخش توریستی است و در همه فصول سال چشم اندازهای قابل توجهی دارد و با وجود هوای گرم و خشک تابستان در استان قم و اینکه بیشترین باغهای منطقه شخصی است، امامزادگان بهترین ماوا برای استفاده مسافران در سطح روستاها است و در 3 ماه تعطیلات تابستان این بخش نظر گردشگران و توریستها را به خود جلب میکند.
مظفر سعادتی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژهها در امامزاده هادی روستای وشنوه این مکان یکی از بهترین مکانهایی خواهد شد که گردشگری مذهبی در آن رونق پیدا خواهد کرد.
یادآور میشود: 425 میلیون تومان از این اعتبار از طریق سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، 25 میلیون تومان سازمان شهرداریها و بنیاد شهید و 50 میلیون تومان توسط اداره اوقاف و امور خیریه تأمین شده است.
