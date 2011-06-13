طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهای فرسوده در هرمزگان آغاز می شود

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از اول مهر ماه تردد اتوبوسهای فرسوده در جاده های هرمزگان ممنوع است، گفت: با توجه به اجرای هشت مرحله از طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهای فرسوده در حمل و نقل جاده ای کشور و لزوم ادامه روند اجرای طرح مذکور، مرحله نهم این طرح با محدودیت تردد اتوبوسهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال ،از سال ساخت1359 لغایت 1365هجری شمسی در سفرهای حمل و نقل جاده ای با بیش از 500 کیلومتر مسافت و ممنوعیت ورود و خروج این گروه از ناوگان به استان تهران اجرا می شود.

وی با تصریح اینکه اتوبوسهای جدید جایگزین، صرفا با اسقاط یک دستگاه اتوبوس فرسوده موجود در لیست اتوبوسهای مشمول طرح و همچنین اتوبوسهای اسقاط نشده در فهرست طرحهای گذشته انجام خواهند شد، گفت: داوطلبان جدیدی که دارای شرایط لازم از جمله اینکه مشخصات شناسایی و اسناد مالکیت خودرو اعم از پلاک انتظامی و کارت وسیله نقلیه دارای کاربری حمل و نقل عمومی جاده ای برون شهری بوده می توانند مراجعه کنند.

وی اظهارداشت: حداقل 50 سرویس و یا حداقل20 هزار کیلومتر کارکرد در سال مستند به صورت وضعیت باشند، می توانند جهت پیگیری امور و عقد قرارداد باشرکتهای خودروساز منتخب، به اداره کل حمل و نقل پایانه های استان هرمزگان مراجعه کنند.

بهرامی نیا هدف از اجرای این طرح را ارتقائ سطح ایمنی سفر ، کاهش خطرات و تصادفات همچنین تسریع در ارائه خدمات حمل ونقل جاده ای به عموم مردم دانست.

ناوگان جدید شامل انواع اتوبوس های بین شهری بنز ، ولوو، هیوندا ، اسکانیا و مان است که حداکثر ظرف مدت 9 ماه تحویل متقاضیان خواهد شد.