مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نقی لو مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه مراسم امسال با شعار "جنگلها، ضامن بقای مناطق خشک" برگزار می‌شود، گفت: یکی از برنامه‌های مهم این مراسم، امضا و مبادله سند "پروژه احیاء، توسعه و مدیریت اراضی جنگلی در مناطق خشک و نیمه خشک" توسط دکتر علی سلاجقه معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و دکتر نورالدین مونا، نماینده فائو در ایران خواهد بود.

وی اظهار داشت: 27 خرداد مصادف با 17 ژوئن روز جهانی مقابله با بیابانزایی نام گرفته و به همین مناسبت مراسم روز آخر هفته جهاد کشاورزی با عنوان "جهاد اقتصادی، منابع طبیعی و مقابله با بیابانزایی" اجرا خواهد شد.

نقی لو ادامه داد: مراسم روز جهانی مقابله با بیابانزایی با حضورمقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، سفرا و نمایندگان مجامع بین‌المللی، 27 خرداد در کاشان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اراضی بیابانی در 19 استان کشور پراکنده‌اند گفت: در سال 1389 بالغ بر 14500 هکتار عملیات مقابله با بیابانزایی با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال در سطح کشور اجرا شد.

نقی لو کشورافزود: هشت هزار و 515 هکتار عملیات نهالکاری، 181 هکتار مالچ‌پاشی، پنج هزار و 800 هکتار عملیات مدیریت هرز آب و همچنین هزار و 422 کیلومتر عملیات احداث بادشکن زنده در اطراف مزارع در مناطق بیابانی کشور به اجرا رسیده که در هفته جهاد کشاورزی و روز جهانی مقابله با بیابانزایی به بهره ‌برداری می‌رسد.

