"کتاب مورمون" و "اسب جنگی" پیشتازان جوایز تونی تئاتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر در جریان شصت و پنجمین دوره جوایزه سالانه تونی (معادل اسکار برای تئاتر آمریکا) " کتاب مورمون " 9 جایزه و "اسب جنگی" شش جایزه دریافت کردند.



"کتاب مورمون" نمایشی موزیکال به کارگردانی تری پارکر و مت استون و آهنگسازی رابرت لوپز از پر فروش ترین نمایش های سال گذشته برادوی بوده است. این نمایش در مجموع چهار ماه روی صحنه بود و 15 میلیون دلار فروخت.



این نمایش در مجموع 9 جایزه بهترین نمایش موزیکال، بهترین متن برای نمایش موزیکال، موسیقی متن ، بازیگر زن، کارگردانی ، گروه نوازندگان موسیقی، طراحی صحنه ، طراحی نور و طراحی صدا را دریافت کرد.



نمایش "اسب جنگی" که استیون اسپیلبرگ همزمان مشغول ساخت نسخه ای سینمایی از آن بوده نیز جوایز بهترین نمایشنامه، کارگردانی ( ماریان الیوت و تام موریس )، طراحی صحنه، طراحی نور، طراحی صدا را به خود اختصاص داد.



فرانسس مک دورمند بازیگر سینما و همسر ایتن کوئن برای بازی در نمایش "آدم‌های خوب" برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی و الن بارکین دیگر بازیگر سینما هم برنده جایزه بازیگر زن نقش مکمل برای ایفای نقش در نمایش "قلب طبیعی" شد.



آثول فوگارد و فیلیپ جی اسمیت دو نمایشنامه‌نویس کهنه‌کار هم جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را دریافت کردند.