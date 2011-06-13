اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات مینی فوتبال یادواره شهدای تنگ چنار از 26 خرداد ماه در دهستان تنگ چنار برگزار خواهد شد.

در این مسابقات 10 تیم در قالب دو گروه به مدت یک ماه با هم به رقابت می پردازند.

تیمهای شهید محمد زارع، شهید سید علی اکبر سید رضایی، شهید محمود زارع، جواد الائمه مزرعه نو و حاج محمدعلی در گروه یک و تیمهای کالای برق دهقان، سوپر بهار پاسداران، شهید احمدعلی حاج عابدی، دهیاری امیرآباد و توتال در گروه دو به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت می پردازند.

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه و مکملهای ورزشی

یک دوره کلاس آموزش تغذیه و مکملهای ورزشی در یزد برگزار می شود.

این دوره آموزشی از طرف هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان یزد به مدت دو روز در تاریخهای 25 و 26 خرداد ماه در سالن آمفی تئاتر اداره کل تربیت بدنی استان برگزار می شود.

افتتاح پنجاه و سومین زورخانه استان یزد

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) پنجاه و سومین زورخانه استان یزد افتتاح خواهد شد.

این زورخانه به عنوان پنجاه و سومین زورخانه استان و بیستمین زورخانه شهرستان یزد به همت فرماندهی پادگان آیت الله خاتمی یزد روز چهارشنبه 25 خردادماه در پادگان آیت الله خاتمی افتتاح می شود.

برگزاری همایش حیات بخشی ناجیان استان در یزد

همایش حیات بخشی ناجیان استان یزد برگزار شد.

این همایش یک روزه با حضور معاون ورزش اداره کل تربیت بدنی و 105 نفر از ناجیان فعال استان یزد در سالن آمفی تئاتر اداره کل تربیت بدنی برگزار شد.

در این همایش شرکت کنندگان با چگونگی حیات بخشی به افراد، کمکهای اولیه، وظایف ناجیان در برخود با فرد غرق شده و بهداشت استخرها آشنا شدند.

در این همایش از 10مدرس مرد و زن، 10 نفر از ناجیان برتر در رده های سنی مختلف و چهار نفر از دست اندر کاران هیئت نجات غریق و غواصی استان تجلیل به عمل آمد.