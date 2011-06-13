سرانه آب در گلستان 1500 متر مکعب است

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبنرگار مهر، بر توجه مردم به کاهش جدی سرانه منابع آب و بهره مندی از قابلیت های مذهبی و فرهنگی در فرهنگ سازی در این بخش تاکید کرد.

وی کمک برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب با توجه به منابع غنی اسلامی، بیان و ارزش نهادن به تلاش های صورت گرفته در بخش تامین، انتقال و توزیع آب و اطلاع رسانی در خصوص لزوم مصرف بهینه آب را ضروری دانست.



مدیر عامل شرکت آبفای گلستان گفت: آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر است که می تواند در آینده بسیار نزدیک سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد.



علیمرادی، با بیان اینکه در گذشته مشکلات و مسائل آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما اکنون این مشکلات در مقیاس های ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز می کند افزود: مقدار سرانه مصرف آب، به شدت در جهان در حال افزایش است.



به گفته وی، از 510 میلیون کیلومتر مربع سطح کره زمین حدود 360 میلیون کیلومتر مربع آن (حدود 70 درصد) پوشیده از آب است به گونه ای که بسیاری آن را کره آب می نامند ولی در عمل آب قابل استفاده برای شرب بسیار اندک است.



وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات اقلیم شناسی 97.5 درصد آبهای جهان شور و غیر قابل آشامیدن بوده و تنها 2.5 درصد از منابع آبی جهان شیرین ماست که 68.9 درصد آن به صورت توده یخ و یخبندان در یخچالهای قطبی و پوشش دائمی برفها در مناطق کوهستانی انباشته شده و 30.8 درصد آن به صورت آب های زیرزمینی بسیار عمیق و کمتر از 0.3 درصد آن در دریاچه های آب شیرین رودخانه ها نهرها و یا در زیر سطح زمین جریان دارد.



وی در ادامه، با اشاره به محدودیت منابع آب و کم آبی در استان گفت: متوسط بارندگی استان در سال، حدود 450 میلیمتر است که 70 درصد آن در فصول غیر آبیاری(مهر تا فروردین ماه) اتفاق می افتد.



علیمرادی تصریح کرد: میزان بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غربی استان، حدود 700 میلیمتر و در نواحی شمال و نوار مرزی حدود 200 میلیمتر در سال است.



مدیرعامل آبفای گلستان گفت: حجم نزولات جوی سالانه بین 300 تا 600 میلیارد متر مکعب متغیر و متوسط آن در کشور 416 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود.



وی افزود: از این میزان حدود 286 میلیارد متر مکعب یعنی 71 درصد از طریق تبخیر و تعریق در سطح زمین از دسترس خارج شده و تنها 130 میلیارد متر مکعب آن به طور متوسط به عنوان آب تجدید شونده در دسترس است که 85 میلیارد متر مکعب آب های سطحی و 10 میلیارد متر مکعب آب چشمه ها، 30 میلیارد منابع آب زیرزمینی آبرفتی و پنج میلیارد متر مکعب آب های سازندهای آهکی است.



وی اظهار داشت: در حال حاضر سرانه آب در دسترس هر فرد ایرانی، حدود دو هزار متر مکعب است، آمارها نشان می دهد جمعیت ایران از سال 1335 و در طی 50 سال از حدود 19 میلیون نفر به بیش از 70 میلیون رسیده و به تناسب آن سرانه آب در دسترس از شش هزار و 860، به یک هزار و 780 متر مکعب در سال 1388 کاهش یافته است.



علیمرادی درباره وضعیت آب در استان گلستان بیان داشت: استان گلستان، حدود 31.3 درصد از مساحت کل کشور را دارا است و دارای تنوع اقلیمی با آب و هوای کوهستانی، معتدل مدیترانه و نیمه خشک و خشک است.