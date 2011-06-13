به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان درباره آیین نامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اظهار داشت: در مردادماه سال گذشته آیین نامه لیگ یک در برگیرنده موارد مهمی شد. از جمله در بند 5-1-3 شرایط سه تیم صعود کننده به لیگ برتر اعلام و تاکید شد تیمهایی که به لیگ برتر صعود کنند، واجد شرایط برای حضور در لیگ برتر باشند.
وی در ادامه افزود: ما به باشگاههای لیگ یک اعلام کردیم که باید باشگاههای این رده دارای ثبت شرکت، اساسنامه براساس کمیسیون ماده پنج، دارای اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره، جایگاه حقوقی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، اعلام منابع مالی، مطابقت با اساسنامههای فدراسیون و فیفا، دارای ورزشگاه محل تمرین و حتی اگر هم مالک نیستند اجاره نامه ورزشگاه و یا ارائه سند ورزشگاه و برنامههای پنج سالهشان را ارائه دهند و همچنین ساختار باشگاههایشان را به ما اعلام کنند.
بهروان با ابراز تاسف از اینکه باشگاههای زیادی در این رابطه پاسخگوی سازمان لیگ آزادگان نبودهاند، گفت: ما در حال پیگیری هستیم و از همین جا اعلام می کنم که همه باشگاهها باید تمامی بدهیشان را تسویه کنند وگرنه در قرعه کشی اجازه حضور ندارند. همچنین در مورد خرید و فروش تیمها در استانها باید فدراسیون فوتبال موافقت کند، چرا که برخی از استانها تراکم تیم دارند. باید تعداد تیمهای حاضر در لیگ دسته اول را کم کنیم تا کیفیت رقابتها بالا برود.
وی همچنین از اجارهای شدن فوتبال انتقاد کرد و گفت: به عنوان رئیس سازمان لیگ آزادگان به هیچ وجه موافق انتقال تیمها از جای به جایی دیگر نیستم، چرا که معتقدم استانها خودشان باید تلاش کنند تا تیمهایشان به ردههای بالا برسد و ریشه بدواند. به نظر من باشگاهها باید به تیم پایه توجه کنند نه فوتبال پایه.
بهروان خاطر نشان کرد: متاسفانه انتقال بازیکنان غیربومی به تیمهای پایه هم رسیده که می تواند یک فرایند نامیمون باشد. جدا کردن یک بازیکن نونهال، نوجوان و یا جوان از خانواده و محیطی که در آن به دنیا آمده است، معضلات فرهنگی و شخصیتی را به دنبال خواهد داشت و به جای اینکه بازیکنان در محیطی که زندگی کردند با سنتهایشان آشنا شوند و تحصیل کنند با فرهنگ دیگری آشنا خواهند شد که می تواند در درازمدت تبعات سوئی داشته باشد.
وی با اشاره به نتیجه گرا شدن فوتبال گفت: نتیجه گرایی باعث شده تا نگاه باشگاهها کوتاه مدت باشد نه بلندمدت و همین کافی است که به فوتبال کشور ضربه بخورد. نمونهاش همین چند وقت پیش بود که در یکی از ورزشگاهها زمانی که تیمی از راهیابی به لیگ برتر محروم شد، طرفداران آن تیم به خاطر تفکر غلط ورزشگاه را به هم ریختند و بازی را تعطیل کردند، چرا که فکر می کردند تا سالیان سال این فرصت را بدست نمی آورند و این در حالی است که در کنار تمام این مسائل رشد زیرساختها در وضعیت خوبی نیست و با اقبال عمومی همخوانی ندارد و توقعات مردم بیش از امکانات باشگاههاست.
رئیس سازمان لیگ آزادگان افزود: شما نگاه کنید ما از ورزشگاههایی استفاده می کنیم که 60 سال قدمت دارند . امیدوارم کسانی که ورزشگاه می سازند به استانداردهای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا توجه کنند.
بهروان در ادامه با اشاره به برگزاری لیگهای برتر پایه گفت: تیم نفت اهواز قهرمان لیگ برتر امید شد و تیمهای سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در رده دوم تا چهارم قرار گرفتند. البته ما می خواستیم تا همین امروز قهرمان لیگ های برتر نوجوانان و جوانان معلوم شود اما به دلیل تشکیل اردوهای استعدادیابی تیم جوانان و برگزاری اردوی تیم نوجوانان، فینال این رقابتها به تعویق افتاد و سعی می کنیم تا اواسط تیرماه آنها را به پایان برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: در لیگ برتر جوانان تیمهای سپاهان، مس کرمان، استقلال اهواز و فولاد خوزستان به جمع چهار تیم برتر راه یافتند که سپاهان با مس و استقلال اهواز با فولاد خوزستان به صورت رفت و برگشت روبهرو خواهد شد. در رقابتهای لیگ برتر نوجوانان سپاهان با ذوب آهن و نفت آبادان با فولاد خوزستان روبهرو خواهند شد و برنده این دیدارهای نیمه نهایی به فینال خواهند رفت تا تکلیف قهرمان مشخص شود. اگر نگاهی به این رقابتها بیاندازیم خواهید دید که تیمهای اصفهان و خوزستان چه توجهای به فوتبال پایه دارند و می توانند آینده فوتبال این استانها را بیمه کنند.
رئیس سازمان لیگ آزادگان در پایان تصریح کرد: پرونده باشگاه فولاد گسترش تبریز بارها و بارها در کمیته انضباطی و استیناف بررسی شده و مدارک جدید این باشگاه هم ارائه شده و با بررسی تخصصی که انجام شده و رایی که کمیته استیناف داده این تیم در لیگ یک می ماند.
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