جانشينان عرفات در اندازه اي نيستند كه بتوانند صلحي تاريخي را منعقد كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، جانشيني عرفات و روند صلح در خاورميانه از جمله مسائلي هستند كه بعد از فوت عرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان شديداً اذهان عمومي بسياري از طرفهاي درگير و تحليلگران را به خود جلب كرده است.

اين مساله كه با فوت عرفات يكي از چهره ها و بازيگران اصلي روند صلح در خاورميانه ، فرجام اين پروسه به كجا خواهد انجاميد مساله اي است كه ذهن تحليلگران را به خود مشغول داشته است. به همين سبب گفتگوئي را با خاخام "مايكل لرنر" Michael Lerner خاخام يهودي و صلح طلب ، سردبير نشريه "تايكون" در واشنگتن، همچنين منتقد سياستهاي اسرائيل ترتيب داده ايم كه به شرح زير مي باشد.

لرنردرپاسخ به اين سؤال مهر كه روند صلح خاورميانه بعد از عرفات چگونه ارزيابي مي كنيد و آيا شما فكر مي كنيد اين فرايند به ضرر مردم فلسطين تمام خواهد شد، اظهار داشت: صلح تنها زماني بوقوع خواهد پيوست كه دوچيز اتفاق بيافتد:

اول: اسرائيل سياستهاي خود را تغيير دهد و اجازه دهد تا بلحاظ اقتصادي و سياسي يك دولت كارآمد فلسطيني تشكيل شود و اين مساله نيازمند اين خواهد بود كه اسرائيل از توافقنامه ژنو پيروي كند و اين تا زماني كه آريل شارون در قدرت باقي بماند بسيار بعيد است.

دوم: فلسطينيها بايد تعهد و پايبندي عميق خود را به عدم اقدام به فعاليتهاي خشونت آميز نشان دهند و از آن استقبال كنند و اين مساله نه تنها نبايد به عنوان يك تاكتيك آني باشد بلكه به آن به عنوان تعهد اخلاقي و راه و رسم و جزئي لاينفك از زندگي پايبند باشند.

وي درادامه بدون اشاره به سابقه اشغالگري رژيم صهيونيستي وروشهاي خشونت آميزآن رژيم در تصاحب اين سرزمين ومهمتر ازآن روند طولاني صلح درخاورميانه كه هميشه با بهانه گيريهاي آن رژيم به بن بست رسيده، مي گويد اين اتفاق بسياربعيد است به خاطراينكه هرگز كسي سعي نكرده است تا فلسطينيان را متقاعد كند استراتژي بدون خشونت اقدامي بسيار مؤثر براي آزادي است. به هرحال اين شيوه بسيار مؤثرتراز اقدامات ترور خواهد بود.حال با عنايت به اين دو اتفاق درمدت زمان كوتاه بعيد است كه صلح عملي شود و من فكر نمي كنم كه احتمال به نتيجه رسيدن روند صلح در كوتاه مدت فراهم شود.

خبرنگار مهر از اين كارشناس مسائل خاورميانه پرسيد: من فكر مي كنم عرفات مهره سنگين وزني در تاريخ فلسطين بود آيا جنابعالي فكر مي كنيد كه جانشين يا جانشينان وي داراي چنين مشخصه اي هستند و مي توانند توافق هاي بزرگي(امضاءهاي بزرگي) را با طرف اسرائيلي منعقد كنند؟

وي در پاسخ به اين سؤال مهر مي گويد:

تصور من بر اين است كه آنها بتوانند به يك توافقي برسند اما اين توافقي نخواهد بود كه بتواند مشكل را حل كند و آنها در قد و اندازه هائي نيستند كه نه بتوانند به يك توافق و مصالحه اي تاريخي دست يابند و نه اينكه بتوانند حماس را متقاعد كنند تا دست از خشونت بردارد و تنها مروان برغوثي كه در زندان اسرائيل است ممكن است بتواند ازعهده اين كار برآيد.

وي در پاسخ به سوال ديگري كه اعلام شد با توجه به اينكه كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا اظهار داشته سياست آمريكا در دوره جديد(بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا) تجاوزكارانه خواهد بود سياست آمريكا را در دوره پيش رو چگونه ارزيابي مي كنيد؟

من شك دارم كه ايالات متحده آنچه را كه لازم باشد انجام دهد: يعني، اسرائيل رادرصورتي كه به اشغال كرانه باختري پايان ندهد تهديد به تحريم اقصادي كند كه چنين كاري را نخواهد كرد. آمريكا ممكن است بعضي از اقدامات را در راستاي انتقاد از اسرائيل در پيش گيرد ليكن اين تنها براي خشنود كردن اعراب در سطوح روابط بين دولتهاست وهرگز آمريكا سياستي را در پيش نخواهد گرفت تا بدين طريق اسرائيل را متقاعد كند كه راهي جز پايان دادن به اشغال ندارد.

همچنين در پايان اين گفتگو "لرنر" در باره مساله تشكيل دولت فلسطين و سرانجام نقشه راه اظهار بي اطلاعي كرد.