11 عملیات راهداری از ابتدای سال در رشتخوار انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا امیری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه ها در دو حوزه راه های روستایی و غیر شریانی شهرستان انجام شده است.

وی به شن ریزی محور امین آباد به طول 5.2 کیلومتر، اجرای سیلکت در محور جنگل به طول یک کیلومتر، اجرای شیب شیروانی در راه های روستایی و شریانی بطول 120 کیلومتر و اصلاح شیب شیروانی به نسبت یک به 6 در محور اصلی رشتخوار- خواف به طول پنج کیلومتر اشاره کرد.

وی ادامه داد: اجرای عملیات لکه گیری به میزان 630 متر مربع در محور جنگل و باز سازی 50 عدد تابلوهای معیوب جمع آوری شده از سطح محورها از دیگر فعالیت راهداران این اداره در 60 روز ابتدای امسال بوده است.

رئیس اداره راه و ترابری رشتخوار افزود: در این مدت تعداد چهار دستگاه سایه بان جهت اقامه نماز مسافران در محور تربت حیدریه – رشتخوار – خواف یک دستگاه پایه دوربین کنترل سرعت در سه راهی جنگل واقع در محور تربت حیدریه - رشتخوار نصب شده است.

امیری افزود: در طی این مدت عملیات گشت راهداری به منظور نگهداری راه ها و خدمات رسانی به مسافران توسط اکیپ های گشت این اداره به صورت مستمر و دائم انجام شده است.

