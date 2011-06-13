  1. استانها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

گنابادی ها خواستار ادامه طرح "اعزام جهادی مبلغان" هستند

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: مردم، شورای اسلامی، دهیاران و هیئت امناء مساجد خواستار طرح اعزام جهادی مبلغان به این شهرستان در فصل تابستان هستند.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: در طرح اعزام جهادی شش گروه متشکل از سه روحانی به مدت 8 هفته از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه در روستاهای محروم و فاقد روحانی مستقر شده اند.

وی گفت: این گروه ها در این مدت گفتمان های دینی، قرائت ادعیه، اقامه نماز جماعت، مسابقات فرهنگی و ورزشی و تشکیل هسته های نوجوان و جوان برای فعالیت های دینی و مذهبی را اجرا کرده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد از برگزاری مراسم تجلیل از مبلغان اعزام جهادی این شهرستان خبر داد.

وی همچنین از برگزاری جلسه روحانیون این شهرستان با موضوع جهاد اقتصادی خبر داد و گفت: این جلسه با هدف کاربردی کردن موضوع جهاد اقتصادی در محل حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد برگزار شد. 

