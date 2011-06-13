بندر امام خمینی(ره) باید شهرستان شود

خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک مسئول یا نماینده از اول انقلاب تا‌کنون پیدا شود و مدرک بیاورد که یک کلام یا یک خط در مورد این‌که بندر امام (ره) شایسته فرمانداری شدن است، گفته یا نوشته است، بنده از بدو ورودم به مجلس بارها گفته ام که شهرستان شدن حق مسلم مردم این منطقه است.

وی ادامه داد: مسئله اجرایی شدن شهرستان بندر امام (ره)باید سال ۸۹ انجام می‌گرفت ولی تعدادی از دوستان با اهداف سیاسی، مانع تراشی می‌کردند. این در حالی است که شورای شهر ماهشهر و جمعی از نخبگانشان موافق شهرستان شدن بندر امام (ره) هستند ولی متاسفانه برخی دیگر دارند شیطنت می‌کنند.

وی در واکنش به اعتراضات شدید مردم درخصوص وضعیت عمرانی شهر بندر امام خمینی(ره) گفت: به شهردار هم گفته ام که وضعیت عمرانی شهر بندر امام (ره)با این درآمد بالا، یک فاجعه است و نتیجه کار مسئولان مورد رضایت من نیست.



نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان همچنین از افزایش دو برابری بودجه فاضلاب شهری ماهشهر و بندر امام د(ره)ر سال‌جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مشکلات فاضلاب این شهرهای ماهشهر و این بندر به زودی حل شود.



وی درخصوص اشتغالزایی و به کارگیری نیروهای بومی در منطقه به خصوص منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر عنوان داشت: از سال ۸۷ اکثر افراد استخدام شده در صنایع پتروشیمی با پیگیری های صورت گرفته افراد بومی بوده اند.