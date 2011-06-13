  1. هنر
  2. تئاتر
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

سرسنگی در گفتگو با مهر:

متعهد به اجرای طرح‌های مصوب خانه هنرمندان هستم

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران تاکید کرد برنامه‌هایی که در دوره مدیریت قبلی تصویب شده بوده بدون مشکل در دوره جدید اجرا می‌شود.

مجید سرسنگی به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌هایی که در دوره مدیریت قبلی توسط آقای مجید جوزانی و شورای عالی خانه هنرمندان تصویب شده بدون مشکل خاص در دوره جدید اجرا می‌شود و هنرمندان نباید نسبت به این موضوع نگران باشند. تغییری در برنامه‌ها و طرح‌هایی که میدریت قبلی قول انجامشان را داده نخواهیم داشت.

وی افزود: آقای جوزانی از دوستان من است، ایشان از خارج از کشور با من تماس گرفت، لطف کرده و تبریک گفت، از تجربه‌های موفق ایشان برای اداره خانه هنرمندان استفاده می‌کنیم و برنامه‌های مصوب شورای عالی خانه هنرمندان طبق روالی که داشته اجرا می‌شود.

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران ادامه داد: برنامه‌هایی که در خانه هنرمندان خواهیم داشت تنها به حوزه تئاتر مربوط نمی‌شود، این خانه یک مکان فرهنگی و هنری است، تلاش می‌کنم در شاخه‌های مختلف به اندازه توان و امکانات به همه هنرها توجه داشته باشیم و از همه هنرمندان حمایت کنیم.

وی گفت: من به برنامه‌های درازمدت و میان مدت اعتقاد دارم، برای رسیدن به افق‌های فرهنگی و هنری مورد نظر نمی‌توان به سرعت به نتیجه رسید و باید برنامه‌هایی متناسب با اهداف و آرمان‌ها داشت، هنرمندان و اساتید برجسته‌ای در شورای عالی خانه هنرمندان داریم، از تجربه و دانش این عزیزان استفاده می‌کنیم تا خانه هنرمندان پیشانی فرهنگ و هنر ایران باشد.

دکتر سرسنگی با اشاره به توجه به نظر اهالی فرهنگ و هنر گفت: درب خانه هنرمندان به روی همه اهالی هنر باز است، نظرها و انتقادهای همه هنرمندان و اهالی رسانه را می‌پذیرم و امیدوارم دوستان نظر خود را به ما ارائه دهند، وظیفه خود می‌دانم از طرح‌ها و ایده‌های جدید استفاده کنم.

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران افزود: در برنامه‌ریزی‌هایمان طوری حرکت می‌کنیم تا شان خانه هنرمندان حفظ شود و روزمرگی کارها کم شود، روزمرگی گاهی مانع رونق کارهای فرهنگی می‌شود. من برنامه‌هایم را برای اداره خانه هنرمندان نوشته‌ام اما ترجیح می‌دهم از نزدیک فضا را ببینم و با درک شرایط و امکانات بازنگری در برنامه‌ام داشته باشم.

وی ادامه داد: به زودی و با قطعی شدن برنامه‌هایم در نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها این برنامه‌ها را به شکل رسمی اعلام می‌کنم. برنامه‌هایم تنها به سال 90 محدود نمی‌شود و شامل ایده‌ها و طرح‌هایی میان مدت و بلند مدت است.

