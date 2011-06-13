مجید سرسنگی به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌هایی که در دوره مدیریت قبلی توسط آقای مجید جوزانی و شورای عالی خانه هنرمندان تصویب شده بدون مشکل خاص در دوره جدید اجرا می‌شود و هنرمندان نباید نسبت به این موضوع نگران باشند. تغییری در برنامه‌ها و طرح‌هایی که میدریت قبلی قول انجامشان را داده نخواهیم داشت.

وی افزود: آقای جوزانی از دوستان من است، ایشان از خارج از کشور با من تماس گرفت، لطف کرده و تبریک گفت، از تجربه‌های موفق ایشان برای اداره خانه هنرمندان استفاده می‌کنیم و برنامه‌های مصوب شورای عالی خانه هنرمندان طبق روالی که داشته اجرا می‌شود.

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران ادامه داد: برنامه‌هایی که در خانه هنرمندان خواهیم داشت تنها به حوزه تئاتر مربوط نمی‌شود، این خانه یک مکان فرهنگی و هنری است، تلاش می‌کنم در شاخه‌های مختلف به اندازه توان و امکانات به همه هنرها توجه داشته باشیم و از همه هنرمندان حمایت کنیم.

وی گفت: من به برنامه‌های درازمدت و میان مدت اعتقاد دارم، برای رسیدن به افق‌های فرهنگی و هنری مورد نظر نمی‌توان به سرعت به نتیجه رسید و باید برنامه‌هایی متناسب با اهداف و آرمان‌ها داشت، هنرمندان و اساتید برجسته‌ای در شورای عالی خانه هنرمندان داریم، از تجربه و دانش این عزیزان استفاده می‌کنیم تا خانه هنرمندان پیشانی فرهنگ و هنر ایران باشد.

دکتر سرسنگی با اشاره به توجه به نظر اهالی فرهنگ و هنر گفت: درب خانه هنرمندان به روی همه اهالی هنر باز است، نظرها و انتقادهای همه هنرمندان و اهالی رسانه را می‌پذیرم و امیدوارم دوستان نظر خود را به ما ارائه دهند، وظیفه خود می‌دانم از طرح‌ها و ایده‌های جدید استفاده کنم.

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران افزود: در برنامه‌ریزی‌هایمان طوری حرکت می‌کنیم تا شان خانه هنرمندان حفظ شود و روزمرگی کارها کم شود، روزمرگی گاهی مانع رونق کارهای فرهنگی می‌شود. من برنامه‌هایم را برای اداره خانه هنرمندان نوشته‌ام اما ترجیح می‌دهم از نزدیک فضا را ببینم و با درک شرایط و امکانات بازنگری در برنامه‌ام داشته باشم.

وی ادامه داد: به زودی و با قطعی شدن برنامه‌هایم در نشستی خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها این برنامه‌ها را به شکل رسمی اعلام می‌کنم. برنامه‌هایم تنها به سال 90 محدود نمی‌شود و شامل ایده‌ها و طرح‌هایی میان مدت و بلند مدت است.