محل غیر استاندارد اسب سواری در سامان/ تجهیزات مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قسمتی از جاده پررفت وآمد سامان کنار شلوغ ترین محل توریستی چهارمحال و بختیاری توسط موانع پلاستیکی به مساحت حدودا 100 متر جدا شده و به عنوان محدوده اسب سواری به مردم خدمات اسب سواری ارائه می شود.

غیر استاندارد بودن محل سوارکاری و همچنین تجهیزات نامناسب این محل باعث شده که مردم حین اسب سواری دچار مشکلاتی شوند.

در این رابطه چندی پیش مرد میانسالی به علت رم کردن اسب در محل شلوغ ترین مکان توریستی این استان به زمین افتاد و از قسمت سر آسیب دید و راهی بیمارستان شد.

به گفته محلی های آن منطقه فردی که اسبهای خود را به آنجا می آورد سر رشته چندانی از اسب و سوارکاری ندارد.

یکی از مسافران با مشاهده وضعیت مرد آسیب دیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چرا مسئولان امر به فکر ایجاد یک محوطه سوارکاری استاندارد و با تجهیزات مناسب و همچنین اسبهای مناسب این کار نیستند.

وی افزود: به محل اسب سواری نگاه کنید و می بینید که حریم جاده را گرفته و چگونه است که راهنمایی و رانندگی وشهرداری این شهر هیچ ایرادی به این مسئله نگرفته اند.

وی تصریح کرد: تجهیزات متعلق به سوارکاری و اسبها نیز چندان مناسب و استاندارد نیست.

یکی دیگر از مسافران در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان اظهار داشت: مشکلات فراوانی در این منطقه وجود دارد و با توجه به اینکه رفت و آمد زیادی در منطقه صورت می گیرد آنطور که شایسته اینجاست به موضوع گردشگری منطقه توجه نشده است.

وی افزود: این منطقه باید مورد توجه ویژه مسئولان استان قرار گیرد و مشکلات آن از قبیل پارکینگ، افزایش وسعت منطقه، زیباسازی و ایجاد امکانات رفاهی رفع شود.

در این رابطه شهردار سامان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسب سواری که در کنار محدوده پارک در حال فعالیت است یک ماه موقتا مجوز دارد.

محسن حیدری افزود: ما به فرد متقاضی کسب و کار اسب سواری، مجوز موقت یک ماهه در محدوده ای که تعیین کرده در پارکینگ کنار جاده داده ایم.

وی بیان داشت: زیرساختهای گردشگری در حال حاضر دیده نشده و ما با محدودیت مکانی وکمبود فضا مواجه هستیم و باید نیازهای مردم به نحوی تامین شود.