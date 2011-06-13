شرکت هیئت کشتی البرز در لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی استان البرز با حمایت نوین چرم و همکاری تربیت بدنی به لیگ دسته یک می رود.

به این ترتیب، هیئت کشتی استان البرز در لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور شرکت خواهد کرد و دراین رقابتها حضور دارد.

در این زمینه، یک تیم از این استان تحت عنوان نوین چرم البرز به مسابقات لیگ دسته یک اعزام خواهد شد تا این تیم با حضور در این مسابقات از افتخارات کشتی استان البرز دفاع کند.

تیم نوین چرم البرز با تیمهای چون بهشهر مازندران، مرکزی، دخانیات تهران، گلوگاه مازندران هم گروه خواهد بود.

هیئت کشتی البرز امیدوار است که تیم نوین چرم این استان که نماینده استان البرز در مسابقات لیگ دسته یک کشور است، بتواند درخشش قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد و سکوهای برتر را از آن خود کند.