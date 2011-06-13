رای ترکها به اقتصاد و ادامه روند موجود/ روابط با ایران تقویت می شود

"مته چوبوکچو" مدیر خبر شبکه ان تی وی ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج انتخابات کشورش و سومین پیروزی پی درپی حزب عدالت وتوسعه گفت: اردوغان با کسب 50 درصد آرا در داخل و خارج کشور موفقیت قابل توجهی کسب کرد اما نتوانست حد نصاب لازم را برای تغییر قانون اساسی بدست بیاورد. درنتیجه مجبور است با احزاب مخالف، سازمانهای مردمی، رسانه ها، آکادمیسین ها به طور مسالمت آمیز مذاکره کند تا شاید بتواند قدمهای لازم برای تغییر قانون اساسی بردارد. زیرا همانطور که اردوغان در سخنرانی اش گفت این قانون اساسی در برگیرنده همه مردم ترکیه با هر دین، مذهب و عرق می باشد.

وی در ادامه افزود: با توجه به نتایج انتخابات بحث تغییر سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری هم منتفی شده است. اردوغان در سخنرانی دیشب همه کشورهای منطقه را خطاب قرار داد و گفت که این پیروزی، پیروزی بیروت، رام الله و غزه است و سعی خواهد کرد در سطح جهانی و منطقه ای به شکلی فعال حضور داشته باشد. سخنان وی بدین معناست که موفقیت ترکیه موفقیت کشورهای منطقه است. همانطور که ملاحظه کردید وی مانند یک رهبر پر قدرت منطقه ای سخنرانی کرد.

مدیر خبر شبکه ان تی وی در ادامه گفت: تاکید اردوغان بر ثبات ترکیه این است که این ثبات تاثیر مستقیم بر منطقه دارد و نقش تعیین کننده ترکیه در منطقه بدون چون و چرا می باشد. یعنی هیچ تصمیم گیری جهانی و منطقه ای بدون حضور ترکیه قابل اجرا نیست و نخواهد بود. منظور اردوغان این است که بطور مثال هرگونه تصمیم گیری در مورد سوریه بدون حضور ترکیه قابل اجرا نخواهد بود .

مته چوبوکچو تاکید کرد: پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه روابط ترکیه با ایران و کشورهای منطقه را هرچه بیشتر تقویت خواهد. زیرا هدف اردوغان از بدست گرفتن حکومت در ترکیه بر این مبنا پایه گذاری شده است.

وی در ادامه درباره دلایل رای دوباره ترکها به اردوغان افزود: مردم ترکیه رای شان را به موفقیت های اقتصادی و به آرزوی تبدیل به قدرت منطقه ای شدن داده و نشان می دهد که مردم ترکیه در حال حاضر خواستار پیشرفت این روند است.