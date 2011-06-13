مسکن مهر آذربایجان شرقی رتبه اول کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ستاد مسکن بهزیستی کشور در این مراسم گفت: در اجرای طرح مسکن دار کردن معلولان و مددجویان بهزیستی 200 هزار واحد مسکونی برای این مددجویان احداث خواهد شد.

علیرضا انجلاسی افزود: در سال اول نهضت تامین مسکن مددجویان بهزیستی در سال گذشته 60 هزار واحد مسکونی به آنان اختصاص یافته است و در سال های دوم و سوم نیز بیش از 140 هزار واحد مسکونی مهر برای این افراد احداث می شود.

وی گفت: در استان آذربایجان شرقی تاکنون بیش از سه هزار و 600 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به مددجویان بهزیستی اختصاص یافته است و امسال نیز دو هزار و 400 واحد دیگر بر اساس توافق با اداره کل مسکن و شهرسازی به آنان اختصاص می یابد.

به گفته وی، در طرح نهضت تامین مسکن بهزیستی کشور استانهای آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و چهار محال بختیاری مقام های اول تا چهارم را کسب کرده اند.

مدیر کل مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر 75 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در 58 شهر استان آذربایجان شرقی در دست اجراست، افزود: 30 هزار واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار خانوار و 10 هزار واحد نیز در شهرهای زیر 25 هزار خانوار و مابقی در شهر جدید سهند برای متقاضیان مسکن مهر ساخته می شود.

حسین خلیلی مرد افزود: از آغاز اجرای طرح مسکن مهر تاکنون بیش از هفت هزار واحد مسکونی به متقاضیان واگذار شده و در نیمه اول امسال 10 هزار واحد مسکونی دیگر نیز به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد با تلاشهای صورت گرفته ضمن تامین زیر ساخت های لازم تمام 75 هزار واحد مسکونی در دست اجرای استان تا پایان سال آینده به متقاضیان واگذار شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان خانه دار کردن افراد کم بضاعت را از سیاستهای اصلی وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد و گفت: تامین مسکن مددجویان بهزیستی در اولویت ویژه کاری این وزارتخانه است.