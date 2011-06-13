45 واحد تولیدی راکد در کهگیلویه وبویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری پیش از ظهر دوشنبه در ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی استان، افزود: مشکلات این واحدها حاد و پیچیده نیست و باید آنها را وارد چرخه تولید و فعالیت کرد.

وی بیان کرد: باید موانع، مشکلات و تنگناهایی که سد راه فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است، برداشته و تدابیر، دستورات و برنامه ریزی لازم از سوی این ستاد به طور ویژه برای حل مسائل و مشکلات فراروی این طرح ها اندیشیده شود.

نوذری تصریح کرد: این استان در مسیر تحول و حرکت جهشی قرار گرفته و همه امور آن به موازات هم به جلو می رود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت همه جانبه دولت از توسعه این استان، اظهار داشت: برای تحقق برنامه های سال جهاد اقتصادی، پنج ساله پنجم و تحقق سند توسعه و اشتغال استان پیشنهادهای متعددی جهت تسهیل در امور به وزارتخانه ها و بانک مرکزی داشته ایم که محدودیتها بر سر راه توسعه استان برداشته شود.

وی بیان داشت: استفاده ازمنابع، پتانسیلها و ظرفیتهای استان که بدون استفاده مانده است، می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی با کمترین سرمایه، بیشترین ارزش افزوده را برای استان و کشور به ارمغان آورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تاکید کرد: ارائه راهکار برای رفع فرسودگی برخی از دستگاه ها و تجهیزات قدیمی، ضعف مدیریت، کمبود نقدینگی، بازاریابی و عرضه تولیدات، تامین تسهیلات و سرمایه در گردش ضروری می باشد.

نوذری، واگذاری و یا جابجایی زمین، تقسیط بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی، بخشودگی جرایم مالیاتی، ارائه راهکار رفع مشکلات صادرات و همچنین وثیقه ها و ضمانت برای اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان را از دیگر موارد ضروری برای بررسی در کارگروه تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی عنوان کرد.