شبکه سحر یک صدا و سیمای کوچک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در بازدید از شبکه جهانی سحر و طی نشست با مدیران این شبکه، فلسفه اصلی حضور خود در این جمع را قدردانی و تشکر از زحمات مجموعه شبکه سحر و تأثیرگذاری برنامه‌های آن عنوان کرد و گفت: با اینکه در مقایسه و ارزیابی با سازمان‌هایی مانند BBC که از سالیان دور شروع به فعالیت کرده و از سوی ارگان‌های مختلف در کشورهای گوناگون و رژیم صهیونیستی حمایت می شوند، شبکه سحر بسیار جوان است، ولی موفقیت و اقبال عمومی از آن چشمگیر است.

قائم مقام رئیس صداوسیما با بیان اینکه همت بلند مدیران و عوامل آنها در این شبکه بین‌المللی که دارای انگیزه و باورمندی هستند سرمایه کمی نیست و این سرمایه ارزشمند با توکل به خدا می‌تواند همچنان تاثیرگذار باشد، افزود: پیام‌هایی که از این شبکه منتقل می‌شود پیام‌های جدیدی است.

وی ادامه داد: پیام‌هایی درباره امام خمینی(ره)، انقلاب و جهان بینی اسلامی که بر پایه اخلاق و رسانه پاک در حال معرفی است. مزیت این رسانه در این نهاده شده که شبکه جهانی سحر به بخشی از قومیت‌ها که در سطح جهانی کمتر به آنها پرداخته می‌شود، می‌پردازد و این محصولات فرهنگی که با انگیزه، توانمندی، اعتقادات و باورهای اصولی در بگومگوهای رسانه‌یی جای خود را باز کرده‌اند، به حتم تأثیرگذار است و تاثیرات آن در واقع بیش از آنچه مشاهده می‌شود، است.

موسوی مقدم خاطرنشان ساخت: امروز تمام کفر و جریان استکباری در برابر انقلاب اسلامی ایستاده و می‌خواهد مانع نفوذ پیام انقلاب اسلامی ایران بشود و دشمن مداوم درحال سمپاشی است و به همان میزان که تلاش می کنیم چند برابر آن تلاش در جهت معکوس می کند، نشان دهنده ترس آنها از اهمیت کار شبکه سحر و تأثیرگذاری رسانه‌های ایرانی است.



قائم مقام صدا و سیما افزود: حمایت‌هایی که از رسانه‌های بیگانه علیه ما انجام می گیرد، نشان دهنده اهمیت کار ما است. نباید درگیر مسائل موجود شد و باید دانست که در فضای رسانه‌یی در نسل‌های بعد نیز بسیار تاثیرگذار خواهیم بود. شبکه جهانی سحر نیز اگر با همین همت والا ادامه دهد قطعا جایگاه بالاتری کسب می کند.