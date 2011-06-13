  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

اختصاصی مهر /

قلعه‌نویی با تراکتورسازی به توافق رسید/ یک گام تا امضا قرارداد!

سرمربی پیشین تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان که فصل گذشته زردپوشان اصفهانی را برای سومین بار قهرمان لیگ برتر کرد، پس از انجام مذاکراتی مقدماتی با مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز امروز با این باشگاه پرطرفدار به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که پرافتخارترین مربی لیگ برتر باشگاه‌های ایران است امروز دوشنبه با مسئولان باشگاه تراکتورسازی به توافق رسید تا هدایت این تیم را در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر برعهده بگیرد. این در حالی است که مسئولان این باشگاه هنوز از جدایی فراز کمالوند خبری را اعلام نکرده اند.

امیرقلعه نویی در روزهای گذشته یکی از سوژه‌های رسانه‌ها برای بازگشت به استقلال بود که پس از نشست با علی فتح الله زاده تاکید کرد که قصد بازگشت به جمع آبی‌پوشان را ندارد. از سوی دیگر مسئولان باشگاه سپاهان نیز با تاکید بر رعایت کردن سقف قرارداد برای فصل آینده، باعث جدایی قلعه نویی از این تیم شدند.

در مورد مبلغ توافقی باشگاه تراکتورسازی با امیرقلعه نویی اظهار نظر رسمی صورت نگرفته است اما برخی منابع غیررسمی از 800 میلیون تومان به عنوان پیش قرارداد این مربی یاد می کنند که در صورت کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر و یا کسب سهمیه آسیایی 200 میلیون تومان نیز به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد. این در حالی است که گفته می شود رقم پیشنهادی قلعه نویی بالای یک میلیارد تومان بوده است.

با وجود توافق نهایی امیرقلعه نویی با مسئولان باشگاه تراکتورسازی هنوز قرارداد نهایی امضا نشده اما این امر مراحل نهایی خود را طی می کند و بزودی این قرارداد امضا خواهد شد.

کد خبر 1334278

