به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب و داوری بخش کوتاه داستانی این جشنواره متشکل از آقایان اکبر حُر، ناصر رفایی، کریم عظیمی، مهدی فیوضی، علیاکبر قاضینظام، محمدهادی کریمی و صابر محمدی پس از بازبینی حدود 300 فیلم کوتاه داستانی ارسالی به دبیرخانه جشنواره، اقدام به انتخاب و معرفی 56 فیلم به منظور نمایش در بخش مسابقه فیلمهای کوتاهداستانی جشنواره میلاد سرخ کردند.
این فیلمهای کوتاه داستانی عبارتند از "آب و آئینه" سیدمحسن شهابی، "آرام سیب کوچکی از درخت افتاد" مهناز یاوری، کلثوم خرمی، "آقآت" غریب منوچهری، "آن مرد آمد" یعقوب اکبریان/ سیفالله یزدانی، "آوایی برای مروارید" رضا رمضان پورمفرد، "ای پدر ما که در آسمانی" آرش امینی، "بابر"علی زمانیعصمتی، "باد و باران" معصومه محمدپور، "بکا" داور علایی، "به دنبال او" محمدعلی افتخارنیا، "بیا همه خوابند" زهره زمانیخلفو و"بینام تا اطلاع ثانوی" هادی قادری.
"پا برهنه تا صبح" قاسم انصاری، "پاتک" سیدجواد حسینی، "پیامبر" سیدوحید حسینینامی، "پیغامبر" هادی شریعتی، "تا تو هستی" کاوه سجادیحسینی، "ترسه و پرسه" رضا نوروزی، "جاده مسدود است" وحید حاجیلویی، "جویندگان خاک" هوشنگ صالحیپور، "جهت لانه مورچهها" محمدجعفر باقرینیا، "چاووش" فرخ حنیفهنژاد، "حسرت بهار" طائمه پازوکی، "حلیمه" طاهره حسنزاده، "خاک" سعید فتحی، "خاک" سعیده پناهی- زهرا علیقلیزاده، "خانه پدری" داود جلیلی، "در آستانه" علی بیات و "در همین نزدیکی" سیدمرتضی جذاب از دیگر آثار این بخش است.
فیلمهای کوتاه "راز گلهای شببو" امیرالله قلی، "راه رفتن روی ریلها" سیدوحید حسینینامی، "زمین" آرش رصافی، "سایه" معصومه حجازی، "سرزمین امن" مریم صحرانورد، "سکوت برکهها" فاطمه دستمرد، "سکوت، کویر" مجتبی محمودی، "شمشیر چوبی" روحا.. بهرامی، "عروس نینوا" پناهبرخدا رضایی، "عکس یار" شهران باقری- منصوره قدیری، "غفلت" سعید مترصد، "قربانی" حمید گرشاسبی، "کوچههای انتظار" حمیدرضا مجیدی و "لحظه دیدار" سیدحمید طاهری دیگر آثار بخش کوتاه جشنواره میلاد سرخ است.
از دیگر آثار این بخش می توان به "لحظه شگفت رفتن" مجید قربانی، "ماجرای آن روز" داریوش غذبانی، "معصومه" مجتبی سعیدزاده، "من و ماهی خدا" بهروز باقری، "میراث سبز" علی زمانیعصمتی، "نایریکا" ابوالفضل دهقانیزاده، "نزدیکتر از نفس" آرش عدسی، "نور آسمانی" پناهبرخدا رضایی، "هرچه تو را به یاد من بیاورد، زیباست" لیلی عاج، "هوای دار" احسان صادقی، "یتیم" علی فردی، "یک قمقمه اشک" حسن تقوایی و"یول" نادر ساعیور اشاره کرد.
اسامی فیلمهای سینمایی (ویدیوئی) و انیمیشن منتخب جشنواره میلاد سرخ نیز متعاقباً اعلام خواهد شد. این جشنواره روزهای 12 تا 15 تیرماه 1390 در سینماها و مجامع فرهنگی- هنری استان دارالارشاد اردبیل برگزار خواهد شد.
نظر شما