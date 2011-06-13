  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

یک مقام دولتی عنوان کرد:

هشدار نسبت به افزایش آمار خودکشی در ژاپن/ لزوم برگزاری دوره های درمان

هشدار نسبت به افزایش آمار خودکشی در ژاپن/ لزوم برگزاری دوره های درمان

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دبیر انستیتوی ملی سلامت روان ژاپن طی گزارشی نسبت به احتمال وقوع خودکشی های گسترده بین مردم این کشور در آینده ای نزدیک هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ماینیچی چاپ ژاپن،"یوشیهارو کیم" دراین باره گفت: به زودی شاهد بروز تشویش و اضطراب در بین بازماندگان حادثه زلزله و سونامی ژاپن خواهیم بود چرا که آنها همواره عذاب وجدانی بزرگ را به عنوان نجات یافتگان این حادثه در ناخودآگاه خود احساس می کنند.

وی ادامه داد: مشاهده اجساد و صحنه های دلخراش برای شناسایی خانواده ها و آشنایان خود باعث افسردگی های شدید و رنج و اندوه عمیقی بین مردم ژاپن شده است.
 
وی افزود: دولت باید با فراهم کردن تسهیلات پزشکی برای شهروندان شرایط مراجعه آنها به متخصصان اعصاب و روان و گذراندن دوره های درمان را هموار کند.
 
زلزله و سونامی اخیر در ژاپن تا به امروز بیش از 23 هزار کشته و مفقود بر جای گذاشته که این حادثه از سوی نخست وزیر این کشور بزرگترین مصیبت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نام گذاری شده است.
 
بر اساس گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی ژاپن با 128 میلیون جمعیت و 30 هزار خود کشی در سال دارای یکی از بالاترین آمارهای خودکشی در جهان می باشد.
کد خبر 1334282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها