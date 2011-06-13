هشدار نسبت به افزایش آمار خودکشی در ژاپن/ لزوم برگزاری دوره های درمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ماینیچی چاپ ژاپن،"یوشیهارو کیم" دراین باره گفت: به زودی شاهد بروز تشویش و اضطراب در بین بازماندگان حادثه زلزله و سونامی ژاپن خواهیم بود چرا که آنها همواره عذاب وجدانی بزرگ را به عنوان نجات یافتگان این حادثه در ناخودآگاه خود احساس می کنند.

وی ادامه داد: مشاهده اجساد و صحنه های دلخراش برای شناسایی خانواده ها و آشنایان خود باعث افسردگی های شدید و رنج و اندوه عمیقی بین مردم ژاپن شده است.

وی افزود: دولت باید با فراهم کردن تسهیلات پزشکی برای شهروندان شرایط مراجعه آنها به متخصصان اعصاب و روان و گذراندن دوره های درمان را هموار کند.

زلزله و سونامی اخیر در ژاپن تا به امروز بیش از 23 هزار کشته و مفقود بر جای گذاشته که این حادثه از سوی نخست وزیر این کشور بزرگترین مصیبت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نام گذاری شده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی ژاپن با 128 میلیون جمعیت و 30 هزار خود کشی در سال دارای یکی از بالاترین آمارهای خودکشی در جهان می باشد.