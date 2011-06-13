نگهداری 700 گونه جانوری و گیاهی در موزه منابع طبیعی بوشهر

مهدی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موزه با زیربنای 120 متر مربع انواع گونه های تاکسی درمی خشک زی دریایی و گیاهی در آن نگهداری می شود.
وی افزود: در این موزه علاوه بر 678 گونه جانوری از نوع مهره داران و بی مهرگان و 30 گونه گیاه، 45 نمونه سنگ های کانی و 12 نمونه فسیل و اسکلت جانوران نگهداری می شود.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هدف از ایجاد این موزه که در سال 76 راه اندازی شده را اشاعه فرهنگ زیست محیطی و ارتقای آگاهی مردم از گونه های جانوری در سطح استان اعلام کرد.
