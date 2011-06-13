  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نگهداری 700 گونه جانوری و گیاهی در موزه منابع طبیعی بوشهر

نگهداری 700 گونه جانوری و گیاهی در موزه منابع طبیعی بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: بیش از 700 گونه جانوری و گیاهی در موزه منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نگهداری می شود.

مهدی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موزه با زیربنای 120 متر مربع انواع گونه های تاکسی درمی خشک زی دریایی و گیاهی در آن نگهداری می شود.

وی افزود: در این موزه علاوه بر 678 گونه جانوری از نوع مهره داران و بی مهرگان و 30 گونه گیاه، 45 نمونه سنگ های کانی و 12 نمونه فسیل و اسکلت جانوران نگهداری می شود.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هدف از ایجاد این موزه که در سال 76 راه اندازی شده را اشاعه فرهنگ زیست محیطی و ارتقای آگاهی مردم از گونه های جانوری در سطح استان اعلام کرد.

کد خبر 1334284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها