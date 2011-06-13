نگهداری 700 گونه جانوری و گیاهی در موزه منابع طبیعی بوشهر

مهدی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این موزه با زیربنای 120 متر مربع انواع گونه های تاکسی درمی خشک زی دریایی و گیاهی در آن نگهداری می شود.

وی افزود: در این موزه علاوه بر 678 گونه جانوری از نوع مهره داران و بی مهرگان و 30 گونه گیاه، 45 نمونه سنگ های کانی و 12 نمونه فسیل و اسکلت جانوران نگهداری می شود .

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هدف از ایجاد این موزه که در سال 76 راه اندازی شده را اشاعه فرهنگ زیست محیطی و ارتقای آگاهی مردم از گونه های جانوری در سطح استان اعلام کرد.