ایران بار دیگر بر آزادی میرقلی خان تاکید کرد/ ارسال یاداشت به سفارت سوئیس

حمیدرضا شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یادداشت وزارت امور خارجه به سفارت سوئیس که هفتمین یادداشت در مورد خانم شهرزاد میرقلی خان تبعه ایرانی زندانی در امریکا است امروز به سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران تحویل شد.

وی افزود: در این نامه با مرور اقداماتی که دولت امریکا می بایست در باره خانم میرقلی خان انجام میداده و نداده است ، دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام برخی اقدامات از سوی دولت امریکا از جمله فراهم کردن دسترسی کنسولی به وی و تسهیل صدور ویزا برای ملاقات خانواده میرقلی خان شده است.

شاکری تاکید کرد: در این یادداشت همچنین بار دیگر بر بیگناهی میرقلی خان تاکید شده و ایران آزادی سریع وی را خواستار شده است.

به گفته مدیرکل ایرانیان وزارت خارجه ارسال 7یادداشت درباره میرقلی خان غیر از موارد احضار و یا دعوت مسئولان حفاظت منافع امریکا در تهران پیرامون این موضوع بوده است.

شهرزاد میرقلی خانم فرزند قاسم متولد 1357 به همراه همسرش محمد سیف در سال 83 به اتهام خرید تجهیزات دوگانه در اتریش دستگیر شد که البته در محاکم قضایی اتریش وی تبرئه شده و به کشور بازگشت اما در سفر بعدی به خارج از کشور به قبرس در سال 86 توسط ماموران این کشور دستگیر و به درخواست آمریکا به ایالات متحده منتقل می شود.

لازم به یادآوری است بهمن ماه سال 89 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با احضار کاردار سوئیس در تهران اعتراض خود نسبت به رفتار غیر انسانی و نامناسب آمریکا با شهرزاد میرقلی خان را به وی ابلاغ کرد.