به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ناتینگهام فارست پس از اخراج بیلی دیویس که چهار ماه قبل صورت گرفت، با انعقاد قراردادی سه ساله مک کلارن را به خدمت گرفت.

مارک آرتور، مدیر اجرایی فارست، در این خصوص اظهار داشت: استیو توانایی خود را در امر مربیگری به اثبات رسانده است. این مربی در زمان حضور خود در منچستریونایتد موفق شد با این تیم به عنوان نخست لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند و با شیاطین سرخ سه عنوان قهرمانی لیگ برتر و یک جام حذفی را برنده شد. استیو تیم میدلزبورو را به فینال جام اتحادیه انگلستان و جام یوفا رساند و با توئنته برای نخستین بار به عنوان قهرمانی لیگ هلند دست پیدا کرد. خوشحالیم او را به خمت گرفته ایم.

مربی پیشین تیم فوتبال انگلستان در ماه فوریه از سمت سرمربیگری تیم فوتبال ولفسبورگ اخراج شد.