خودکفایی صنعت مرغداری فارس در گرو دانش محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن دهقانی در جمع دست اندرکاران صنعت مرغداری استان فارس توضیح داد: در سال جهاد اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تامین مواد غذایی مورد نیاز به خصوص مواد غذایی استراتژیک است، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.

وی با اشاره به هفته جهاد کشاورزی اضافه کرد: دوران اقتصاد تک محصولی به سرآمده و امروز می توانیم با تلاش همگانی در صنعت مرغداری و استفاده از فناوری روز و دانش محوری به قله های خودکفایی برسیم.

مدیر کل دامپزشکی استان فارس با اشاره به بحث خشکسالی و تغییرات اقلیمی آب و هوا ، هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت انرژی و نهاده ها اظهار امیدواری کرد که تعامل دست اندرکاران صنعت مرغداری و دامپزشکی با نشستهای تخصصی و دانش بنیان بتواند باعث کاهش آسیبهای وارده بر صنعت مرغداری استان شود.