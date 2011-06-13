  1. استانها
نطری مهر:

اَشوراده جزیره بین المللی است

اَشوراده جزیره بین المللی است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: نماینده مردم غرب گلستان در مجلس با اشاره به جاذبه های گردشگری جزیره آشوراده گفت: آشوراده بعنوان جزیره توریستی و استحصال خاویار در دنیا شناخته شده و یک جزیره بین المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان بندرترکمن افزود: این جزیره می تواند نقطه عطفی برای کل کشور باشد و باید تمام نگاهها به این سمت کشیده شود.

وی داشتن مسئولیت برای افراد را یک امانت الهی دانست و خواستار تعامل و مشارکت فعال شورای اداری شهرستان برای شتاب بخشیدن توسعه شهرستان شد.

عبدالحمید قربان زاده گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن  اظهار داشت: بزرگان اندیشمند، مدیریت را ضرورت زندگی بشر دانسته اند.

وی افزود: از دیدگاه اسلام، ضرورت مدیریت به حدی است که اگر گروهی قصد مسافرت داشته باشند در حالی که تعدادشان از سه نفر بیشتر نباشد باید یکی از آن سه نفر را بعنوان مدیر برگزینند تا روح نظم و انضباط را بر اجتماع خود حاکم گردانند.

گوگلانی در ادامه به  تبیین و بیان شاخص های خدمتگذاری و مدیریت پرداخت و افزود: در نظام اسلامی اصالت به انجام کار بر اساس عشق و ایمان است و نباید انجام امور صرفا مبتنی بر رفع تکلیف باشد.

در این جلسه، داوود مصدق و دکتر رضایی به ترتیب بعنوان رئیس جدید اداره پست و مسئول پیگیری احداث دانشگاه آزاد واحد بندرترکمن معرفی و از زحمات حمید تسلیمی و جهانشاهی تقدیر و تشکر شد.
