به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان - مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم روز دوشنبه در نهمین آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی در دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به حضور این دانشجویان در ایران گفت: از میان این تعداد 89 نفر در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت و 178 نفر در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحصیل می کردند.

وی افزود: از میان دانش آموختگان نیز 71 نفر زن و 196 نفر مرد هستند.

در نهمین آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی، روسای دانشگاههای شهیدبهشتی و علوم پزشکی شهیدبهشتی و معاونان وزارتخانه های علوم، بهداشت حضور داشتند.