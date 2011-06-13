  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

نهمین آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی برگزار شد

نهمین آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی با حضور 267 دانش آموخته غیر ایرانی از 30 کشور جهان در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان - مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم روز دوشنبه در نهمین آیین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی در دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به حضور این دانشجویان در ایران گفت: از میان این تعداد 89 نفر در دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت و 178 نفر در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحصیل می کردند.

وی افزود: از میان دانش آموختگان نیز 71 نفر زن و 196 نفر مرد هستند.

در نهمین آئین نکوداشت دانش‌آموختگان بورسیه غیرایرانی، روسای دانشگاههای شهیدبهشتی و علوم پزشکی شهیدبهشتی و معاونان وزارتخانه های علوم، بهداشت حضور داشتند.

