کوتاهی در معرفی شخصیت جهانی شهیدچمران/ فیلم شهید چمران متولی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران صبح دوشنبه 23 خرداد در نشستی خبری از برگزاری مراسم بزرگداشت شهید چمران خبر داد و گفت: 31 خرداد سی امین سالگرد شهادت دکتر چمران است. مرد بزرگی که شناخت وی از مقوله دیگری است و اگر کسی در مسیر شناخت شهید چمران تلاش کند یک دوره عرفان عملی و تربیت والای انسانی را طی کرده است.

وی شخصیت شهید چمران را جامع اضداد توصیف کرد و افزود: او شاگرد خاص مکتب حضرت علی(ع) و سرور شهیدان امام حسین(ع) بود.

مهندس چمران با اشاره به جایگاه علمی شهید دکتر چمران در دانشگاه برکلی آمریکا تأکید کرد: شهید چمران در کنار چنان برجستگی علمی یک رزمنده و فرمانده توانا و مبتکر و شجاع بود.

وی شهید چمران را پایه گذار مقاومت اسلامی در لبنان خواند و گفت: امروز میوه های مقاومت اسلامی در لبنان به بار نشسته است. شهید چمران برای اولین بار در تاریخ با یاران محدود و سلاحهای اندک، تانکهای اسرائیلی را در منطقه بنت جمیل به آتش می کشد و آنها را از آن منطقه بیرون می کند.

شهید چمران؛ پایه گذار مقاومت اسلامی

وی یادآور شد: شهید چمران در زمانی در لبنان به مقاومت در برابر اسرائیل به پا خاست که لبنان پشتیبانی نداشت اما شهید چمران با دیگر فرزندان لبنان به مقابله با اسرائیل پرداخت و نه تنها در برابر اسرائیل بلکه همزمان با جریانات چپ فلسطینی و لبنانی می جنگید و تعداد زیادی فرزندان لبنان از سوی همین جریانات به شهادت رسیدند.

رئیس شورای اسلامی تهران با اشاره به دست نوشته ها و نیایشهای عارفانه شهید چمران تصریح کرد: زهد و تقوا و عرفان عملی شهید چمران از برجستگی ویژه ای برخوردار است. شهید چمران در کنار دانش، رزم آوری، مدیریت و شجاعت یک سیاستمدار برجسته نیز بود و به دور از لجنزارهای سیاست راه درست را تشخیص می داد.

وی با اشاره به پیش بینی های شهید چمران نسبت به آینده جهان اسلام افزود: شهید چمران قبل از جنگ تحمیلی به شدت تأکید می کرد که ما در معرض جنگ هستیم اما کسی باور نمی کرد به همین دلیل خود او دست به کار تشکیل لشگرهای 10 هزار نفری شد و اولین لشکرش را ایجاد کرد. البته به 10 هزار نفر نرسید و با بیش از هزار نفر این لشگر را ایجاد کرد و همانها کسانی بودند که وقتی جنگ شروع شد تحت عنوان ستاد جنگهای نامنظم به اهواز رفته و در کنار سایر مردم به مقابله با دشمن پرداختند.

وی شهید چمران را یکی از پایه گذاران اصلی انجمنهای اسلامی دانشجویی در ایران و آمریکا و آلمان خواند و بر تلاش این شهید بزرگوار در ساماندهی سازمانهای مختلف داخلی و خارجی از جمله مقاومت مصر، حرکت المحرومین لبنان و ... تأکید کرد.

مهندس چمران با تأکید بر هنرمندی شهید چمران در حوزه نظری و عملی یادآور شد: شهید چمران خطاطی، نقاشی، عکاسی می کرد و آن روح و لطافت هنری را حتی در صحنه های نبرد داشت و سه مقاله وی در مورد هنر در قالب کتابی با عنوان "حماسه، عشق و عرفان" اخیرا به چاپ رسیده است که آنها را در زیر خمپاره های دشمن در اهواز و با پاهای زخمی نوشت. این کتاب حاوی دست نوشته های شهید چمران از ورود به جنگ در 7 مهرماه 59 تا دقایقی قبل از شهادت یعنی 31 خرداد 60 است.

همه مسئولان در معرفی چهره جهانی شهید چمران کوتاهی کردند

وی با بیان اینکه همه ما به ویژه مسئولان تبلیغاتی- فرهنگی کشور در شناساندن شهید چمران به عنوان یک چهره جهانی به دنیای کنونی قصور دارند، افزود: البته دنیای مادی یعنی استکبار در زمینه تبلیغ روی شخصیتهای خود موفق بوده اما ما به خاطر ضعف تبلیغاتی نه تنها در دنیای کنونی بلکه در کشورمان نیز افرادی چون شهید چمران به شایستگی معرفی نشده اند.

وی با اظهار تأسف از عدم شناسایی درست بزرگان کشور تأکید کرد: اگر هویت اسلامی خود را به ملتمان نشناسانیم در آینده ضربه خواهیم خورد. ما مسئولیم که قهرمانهای واقعی و حماسی خود را نه تنها به جوانان کشور بلکه به دنیا بشناسانیم که شرایط پذیرش آن امروز به خوبی در جهان فراهم است.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از الگو شدن برخی از بازیگران دروغین هالیوودی و هنگ کنگی برای جوانان کشور تأکید کرد: این قهرمان سازی ساخته و پرداخته سینما و دوربین است و واقعی نیست اگر به دنبال شجاعت می گردیم نمونه داریم؛ شهید چمران کسی بود که یک تیپ زرهی دشمن او را در سوسنگرد محاصره کرد و او به تنها به مقابله پرداخت و در حالیکه زخمی شده و در شرف شهادت بود کماندوهای دشمن را فراری داد و کامیون شان را نیز غنیمت گرفت و با آن حالت به مواضع خودی برگشت و روانه بیمارستان شد. وقتی این مسئله را نقل می کنیم دوستان فیلمساز به تصویر کشیدن این واقعیت را بسیار مشکل می دانند چون قابل باور نیست اما حقیقت دارد.

سرانجام ساخت فیلم شهید چمران؛ نبود سرمایه گذار مشخص

وی در مورد سرانجام پروژه ساخت فیلم شهید چمران نیز گفت: هنوز وعده جدی در مورد ساخت فیلم یا سریال شهید چمران ندیدم. آقای حاتمی کیا بسیار زحمت کشیدند و حدود سه بار به پاوه رفتند و جلساتی با ایشان برگزار شد و معتقد بودند که به علت گستردگی نمی توان تمام زندگی شهید چمران را ساخت. بنابراین تصمیم گرفتند یکی از نقاط زیبای زندگی شهید چمران را بسازند و فیلمنامه آن را که بسیار خوب است نوشتند ولی از آنجایی که تهیه کننده ای هنوز اعلام آمادگی نکرده کار به نتیجه نرسیده است. ما امیدواریم که مراکزی از جمله بنیاد فارابی، وزارت فرهنگ و یا حوزه هنری برای ساخت این کار به آقای حاتمی کیا کمک کنند.

وی افزود: آقای سیدمهدی شجاعی نیز سالها قبل زندگینامه بسیار خوبی از شهید چمران تهیه کردند و برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی فیلمنامه آن را نوشتند اما آن نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.

عضو شورای شهر تهران در مورد علت عدم ساخت مجموعه ای در مورد شهید چمران نیز گفت: در دنیا جریانهای قوی سیاسی و اقتصادی به دنبال چهره کردن برخی از افراد موفق خود هستند اما متأسفانه در کشور ما این مسائل به نتیجه نمی رسد و به دلیل اینکه شهید چمران مربوط به همه است همه شانه خالی کردند.

مهندس چمران افزود: اولین بار مجلس شورای اسلامی برای این کار پیش قدم شد چون شهید چمران اولین نماینده مجلس است که در جبهه ها به شهادت رسید، شهید چمران و شهید شاه آبادی تنها دو نماینده مجلس شورای اسلامی هستند که در جبهه ها به شهادت رسیدند. بعد از آن رئیس و نمایندگان مجلس عوض شد و بعد از مدتی دولت وارد شد و برخی کارهای فرهنگی انجام داد و سپاه و ارتش هم همینطور و هر کدام به امید یکدیگر ماندند و در نهایت هنوز کار بی نتیجه مانده است.

ویژه برنامه های سالگرد شهادت دکتر چمران