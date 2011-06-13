51 طرح کشاورزی در استان البرز به بهره برداری می رسد

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی، افتتاح چهار هزار و 6 طرح تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور توسط ریاست جمهوری انجام می شو.

این مسئول بیان کرد: همزمان با این امر، 51 طرح نیز در استان البرز با همکاری جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: 51 طرح یادشده در البرز در بخشهای آب و خاک، تولیدات گیاهی و دامی و دامپزشکی به بهره برداری می رسد.

این مسئول عنوان کرد: این طرحها با اعتباری بالغ بر 480 میلیارد ریال مور بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: همچنین این امر، ایجاد چهارهزار و 132 شغل جدید را به همراه دارد که این مسئله بسیار مطلوب است و از حجم مشکلات خواهد کاست.

منصورخاکی اضافه کرد: تثبیت شغل به میزان دو هزار و 693 شغل در استان البرز از دیگر آثار مثبت حاصل از بهره برداری از 51 طرح یادشده است که حاصل می شود.

