  1. استانها
  2. البرز
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

در سومین روزهفته جهادکشاورزی؛

51 طرح کشاورزی در استان البرز به بهره برداری می رسد

51 طرح کشاورزی در استان البرز به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی، 51طرح در بخشهای مختلف کشاورزی در استان البرز به بهره برداری می رسد.

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی، افتتاح چهار هزار و 6 طرح تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی به صورت همزمان در نقاط مختلف کشور توسط ریاست جمهوری انجام می شو.

این مسئول بیان کرد: همزمان با این امر، 51 طرح نیز در استان البرز با همکاری جهاد کشاورزی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: 51 طرح یادشده در البرز در بخشهای آب و خاک، تولیدات گیاهی و دامی و  دامپزشکی به بهره برداری می رسد.

این مسئول عنوان کرد: این طرحها با اعتباری بالغ بر 480 میلیارد ریال مور بهره برداری قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: همچنین این امر، ایجاد چهارهزار و 132 شغل جدید را به همراه دارد که این مسئله بسیار مطلوب است و از حجم مشکلات خواهد کاست.

منصورخاکی اضافه کرد: تثبیت شغل به میزان دو هزار و 693 شغل در استان البرز از دیگر آثار مثبت حاصل از بهره برداری از 51 طرح یادشده است که حاصل می شود.
 

کد خبر 1334314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها